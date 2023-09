La ministra de Obras Públicas, Jessica López, tildó de “patudo” que se intente sólo responsabilizar al Estado tras los dos socavones registrados en Reñaca, Viña del Mar, y que ha obligado -a la fecha- a evacuar cuatro edificios emplazados sobre un sistema dunar.

En esa línea, la autoridad de gobierno indicó a Radio Pauta que “hay una responsabilidad también del sector privado con respecto a lo que construye. No es todo tirarle la responsabilidad del Estado, es un poco patudo”.

“La codicia tiene límites”

“Uno no pide permiso para hacer cuestiones que no tienen mucho sentido. Si no hay responsabilidad en las empresas respecto a lo que hacen, no pueden presentar cualquier proyecto… la codicia tiene límites”, reforzó.

Continuando su crítica contra las empresas constructoras, López añadió que más allá de los permisos entregados, debe haber “un compromiso ético. Tienen que hacerse responsables“, reiteró.

También calificó de “mala idea” construir sobre un sistema dunar: “Supongo que las personas que compraron ahí son personas informadas, son departamentos bien caros, y habrán tenido todos los antecedentes a la vista de dónde estaba montada esa obra”.

Sobre los trabajos que se deben realizar en el lugar, indicó que los socavones se deben rellenar y que para eso están trabajando profesionales de la mecánica de suelo para resolver la mejor forma de concretarlo.

En tanto, en lo que respecta al colapso de colector de aguas lluvias que generó el primer socavón y mantiene en riesgo al edificio Kandinsky, explicó que éste se construyó en 2005 por una empresa contratista, la misma que luego estuvo a cargo del desarrollo inmobiliario del sector.

Luego el colector pasa a ser administrado y mantenido por el Ministerio de Obras Públicas porque a partir de 2005 se comenzaron a solicitar nuevas conexiones por el mismo desarrollo inmobiliario.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la afectación aumente ante un posible nuevo sistema frontal, la titular del MOP afirmó que “no nos hemos puesto en el escenario de que ambos socavones se unan“, cerró.