Un inmenso socavón mantiene con riesgo de derrumbe a un edificio en Viña del Mar, cercano al límite de la comuna de Concón, en la región de Valparaíso.

Esta remoción de tierra se registró la noche de este martes (ayer), luego que colapsara un muro de contención a causa de las fuertes precipitaciones que afectaron a la zona centro sur del país.

A raíz de esta situación, en ese momento Bomberos solicitó la evacuación preventiva del edificio Kandinsky, emplazado en el límite de las comunas de Viña del Mar y Concón, en el sector de Cochoa.

Actualmente, todos los residentes se encuentran evacuados, mientras que se evalúa aplicar la misma medida para otro edificio aledaño.

Alcalde de Concón por gigantesco socavón en límite con Viña del Mar: “Es muy complejo para el turismo”

En conversación con Podría Ser Peor, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, manifestó su preocupación por esta remoción que mantiene en peligro al edificio Kandinsky, ya que además el deslizamiento cubrió parte de la ruta costera que conecta esta comuna con Viña del Mar.

“Es preocupante, es una zona de precisión. El socavón está justo en la comuna de Viña el Mar. Es una cosa bien compleja, porque está en el límite con Concón, pero jurisdiccionalmente tiene toda una afectación en la comuna de Viña, donde nosotros estamos prestando toda la colaboración dado que conocemos muy bien el terreno”, explicó.

En esa línea, el jefe comunal detalló que “el socavón es parte de Reñaca Norte, está justo en el límite del campo donde se genera el límite geográfico entre las dos comunas”.

Por lo anterior, lamentó que “el socavón terminó en la Avenida Borgoño, que es nuestro camino costero, y nos cierra el paso entre Viña y Concón, por varios meses. Eso es muy complejo para el desarrollo del turismo y de la vialidad local”.

“Además, es una situación que podría repetirse en otros sectores de construcción dentro del campo que Concón también tiene“, agregó.

En tanto, consultado sobre si existe o no el riesgo de derrumbe del edificio, el alcalde señaló que, pese a que los técnicos indicaron que no estaría en peligro, no aconseja vivir en ese sector tras este hecho.

“Para ser justos, independiente de la opinión respecto a la construcción del campo dunar. El problema no radica en el edificio en sí mismo, sino con la construcción del colector del agua-lluvia, que es parte de un ramal que cubre a todo el sector de Reñaca Norte hasta Concón también”, aseveró.

