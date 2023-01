Duras críticas recibió el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras cuestionar el nuevo tren que conectará a la región con Santiago. A través de sus redes sociales el jefe comunal aseguró que la iniciativa no llega a la ciudad puerto e incluso indicó que de ser excluidos del diseño estarían frente a un "abandono del Estado". Varios usuarios lo acusaron de no conocer el Merval.

El alcalde Jorge Sharp se llenó de críticas tras cuestionar por redes sociales el anuncio del Presidente Gabriel Boric del nuevo tren que unirá a Santiago con Valparaíso.

Fiel a su estilo, a través de sus redes, el jefe comuna del Valparaíso aseguró que “faltaron 12 kilómetros. El tren anunciado por el gobierno llega a Viña del Mar y no a Valparaíso”.

Pero no solo eso, aseguró que “si no se incluye a nuestra ciudad en diseño final, estaremos frente a una nueva señal del abandono del Estado de Chile a Valparaíso”.

Sin embargo, su publicación recibió varias críticas, donde muchos usuarios -tanto en Twitter como en Instagram-, le reprocharon su “queja” constante.

“Parece que nunca has ocupado el MERVAL”, indicó @Cristian_Gome. “¿Qué onda? y el Metrotren no sirve? Cuál es la idea de aportillar el proyecto? (sic), refutó otro. “Pero el tren se une con el que tenemos actualmente, llegando a Valparaíso, ¿Cuál es la idea de alegar por todo?, enfatizó @ivan_ortizm. “Ya, pero si llega al Salto se hace combinación con el metro. No veo para qué hacer mayor trazado si hay conexión fácil”, analizó Camila Saa. “Alcalde de Valparaíso y no sabe por dónde pasa el metro”, es otra de las respuestas que recibió Sharp.

En Instagram el perfil “The New Tello” comentó en la publicación del alcalde que “si llega a Viña se conecta con Merval y llega a Valpo. Favor ver las cosas de una forma positiva”. A lo que Sharp respondió e insistió: “Llega hasta Viña y no Valparaíso. No hay inversión ferroviaria nueva para Valparaíso. Se habló que el tren rápido llegaría a Valparaíso y eso no será así. Mejor hablar con la verdad, que estar engañando y generando expectativas”.

Detalles de la iniciativa

El servicio utilizará estructura de carga ya existente, más la de servicios suburbanos de otros proyectos, esto en el tramo entre Quinta Normal y Limache.

El tramo entre Limache – El Salto (Viña del Mar) considera un nuevo trazado independiente, generando en esta última estación el intercambio modal tanto con la red de EFE Valparaíso (MERVAL) y otros modos de transporte.

Así lo destacó también en Twitter el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al explicar que “este trazado nos permitirá vitalizar varias comunidades hoy postergadas y aumenta la población que se beneficiará. Ademas, ambas estaciones en sus extremos permiten una ágil conexión con las redes de Metro”.

El tramo completo contempla 172 kms y una inversión preliminar sobre los US 1.200 millones.