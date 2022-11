El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por apremios ilegítimos u otros tratos crueles que habrían sido cometidos en contra de una interna de 43 años, que murió al interior de la cárcel de Valparaíso a principios de este 2022.

La familia acusó -por medio de su abogado- que la víctima no solo sufrió una golpiza, sino que también existieron negligencias médicas que desencadenaron su muerte.

Se trata de Marisol Alvear Contreras, cuya muerte se conoció a mediados de febrero de este año en el complejo penitenciario porteño.

Muerte de interna en cárcel de Valparaíso

Alvear cumplía con la medida cautelar de prisión preventiva por una causa vinculada al tráfico de drogas, ingresada en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio.

Su familia -tras conocer su muerte- presentó una querella por el delito de homicidio, acusando negligencias médicas e incluso una golpiza que habría sufrido la mujer de 43 años.

Nueve meses después, el INDH decidió adherirse a esta investigación y también presentó una querella. Su director regional, Fernando Martínez, precisó que buscan establecer las responsabilidades detrás de la muerte de Marisol.

“Signos de trauma no letal”

El informe elaborado por el Servicio Médico Legal estableció que “se encontraron en el cadáver algunos signos de trauma leve no letal, que no es posible dilucidar si fueron o no ocasionados por terceros”.

No obstante, el abogado querellante Cristián Canifrou, que representa a la familia de Marisol, fue enfático en sostener que en su muerte hubo participación de terceros. Tanto directa como indirecta.

En paralelo a la investigación penal, Gendarmería informó -en julio de este año- que el sumario administrativo que fue ordenado en esta causa se encontraba en su fase final. Su contenido se desconoce hasta ahora.