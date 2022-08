El Ministerio Público calificó como inconclusas las circunstancias en que murió Marisol Alvear Contreras, interna de 43 años que se encontraba recluida en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

El hecho fue reportado en febrero de este año, lo que motivó la realización de un sumario administrativo de Gendarmería -que se encuentra en su etapa de cierre-, además de la presentación de una querella criminal por parte de la familia de la fallecida.

Meses después de lo ocurrido, el fiscal de Valparaíso, Pablo Avendaño, confirmó haber recibido el informe del Servicio Médico Legal, el cual no esclarece las circunstancias en que falleció la mujer.

La familia de la víctima acusó que se muerte pudo haberse debido a una negligencia médica -ligado a una enfermedad que no fue tratada a tiempo- o a una golpiza que habría sufrido en la cárcel porteña.

En relación a estas líneas investigativas, el abogado querellante, Cristián Canifrou, confirmó que solicitaron entrevistar a gendarmes y otras internas que acompañaron a la mujer de 43 años en las horas previas a su muerte, lo que todavía no se ha concretado.

En el informe del Servicio Médico Legal (SML) se sostiene que “se encontraron en el cadáver algunos signos de trauma leve no letal, que no es posible dilucidar si fueron o no ocasionados por terceros”.

También fue planteado, a modo de hipótesis, una “infección urinaria no tratada en el centro carcelario”, lo que deberá esclarecer con el curso de la investigación.