En medio de una polémica se encuentra la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, tras la filtración de un audio donde, en su calidad de abogada, da instrucciones a los participantes de una toma de terreno para evitar la acción policial durante 2020.

La autoridad comunal aclaró que se trató de una consulta jurídica y acusó intenciones políticas detrás de esta denuncia.

Polémica ha generado un audio filtrado a través de las redes sociales donde se escucha a la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, entregando una serie de instrucciones a los habitantes del campamento Placilla ante una visita de la Policía de Investigaciones a dichas tomas de terrenos irregulares.

Audio filtrado de alcaldesa

“Si está la PDI ahí, en ningún caso siquiera se acerca a la posibilidad de un desalojo. Hay que ser muy claros con las respuestas: no sé, no sé, no sé, nadie sabe ni tiene que saber nada en particular”, recomienda la ahora alcaldesa.

Incluso dice que “si les piden sus cédulas de identidad, ustedes (dicen) no están ahí, están viendo un familiar, están paseando”, tal como se escucha a continuación:

Se confirmó que el audio corresponde a la alcaldesa, quien le hablaba a los residentes de dichas tomas que habían sido denunciados ante la policía por participar de una usurpación ilegal.

Alcaldesa aclara audio

La propia jefa comunal de San Antonio aclaró que se trata de un audio enviado en 2020 en su calidad de abogada, antes de ser alcaldesa, por una consulta jurídica en donde explicaba sus derechos básicos a los habitantes de dicho campamento.

Lizana agregó que la difusión de este audio, que calificó como un montaje, corresponde a fines políticos para manipular la opinión pública y continuar con una campaña de ataque y desprestigio.

Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Andrés Celis acusó a la alcaldesa de cometer algunos delitos en calidad de cómplice.

Aún se desconoce si se ha recepcionado una denuncia o si la Fiscalía de San Antonio está investigando este caso.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, las alcaldesas acusó un montaje y tergiversación de lo ocurrido, defendiendo su rol como abogada.