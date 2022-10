La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, anunció un inédito aumento para fortalecer la fiscalizaciones de ocupaciones y loteos irregulares.

En el marco del despliegue en terreno del Gobierno, la secretaria de Estado lideró este viernes una serie de encuentros con autoridades locales en la región de Tarapacá, para aterrizar, explicar y resaltar los énfasis de la Ley de Presupuesto 2023.

“Este es nuestro primer presupuesto y lo tenemos que presentar en el contexto de años difíciles para Chile y el mundo, y por eso, lo tomamos con mucha responsabilidad, para hacernos cargo de las necesidades de las personas”, recalcó la ministra Toro.

Ley de Presupuesto 2023

Durante la mañana, la secretaria de Estado encabezó un gabinete regional, junto al Delegado Presidencial, Daniel Quinteros, el seremi de Bienes Nacionales, Osvaldo Ardiles, y secretarias y secretarios ministeriales de las distintas carteras.

En el encuentro se destacó el aumento relevante que tendrán áreas en la región de Tarapacá en el Presupuesto 2023, como seguridad, educación y fiscalización de bienes fiscales, lo que permitirá tomar una serie de medidas concretas para atender las necesidades de las personas.

La ministra Toro recalcó que en la región habrá un “un aumento de 6% en el presupuesto de educación, que va a permitir tener una cobertura de 81 mil estudiantes en la educación escolar, ampliar la cobertura de la gratuidad a 12 mil estudiantes en la educación superior, mejorar también la infraestructura pública y hacerse cargo de deudas que en la región son importantes”.

“También aumentará el presupuesto para la Pensión Garantizada Universal, para ampliar la cobertura que va a llegar a 22 mil personas en la región”, añadió.

Resguardo de bienes y terrenos fiscales

Con respecto al trabajo de Bienes Nacionales, Toro anunció un inédito aumento de presupuesto para financiar más fiscalizadores y equipamiento que permitan fortalecer el rol de resguardo de los bienes y terrenos fiscales.

“Tenemos una agenda fuerte para frenar las ocupaciones irregulares y los loteos irregulares que se producen en terreno fiscal, y que en el norte del país y en esta región están siendo un problema, después de años de abandono y desidia”, sostuvo.

El delegado presidencial Quinteros agregó que en materia de seguridad pública habrá un aumento de un 4,4%, “que se traduce en más vehículos para las policías, en más presupuesto para el Ministerio Público, en más presupuesto para Gendarmería, para iniciar investigaciones y tener control, porque sabemos que tenemos bandas de crimen organizado que están hoy día tras las rejas en nuestras regiones del norte”.

En el marco de su visita, la ministra tuvo una reunión de trabajo con los parlamentarios de la región de Tarapacá, precisamente para profundizar con ellos los énfasis en materia de reactivación económica, seguridad ciudadana y social que están plasmados en la Ley de Presupuesto 2023, la que está siendo tramitada en el Congreso.

Ocupaciones ilegales

La primera actividad que tuvo la ministra Toro hoy en la región fue una reunión con el fiscal regional, Raúl Arancibia, para coordinar acciones conjuntas que permitan abordar mejor la persecución de loteadores. Así como también frenar el aumento tanto de las ocupaciones ilegales como de los loteos irregulares, para evitar a tiempo que el control territorial lo tenga el crimen organizado.

“El foco de nuestro presupuesto está en hacer mejor nuestro trabajo de fiscalización, no sólo para resguardar el patrimonio fiscal y que esté disponible para distintas finalidades, como la emergencia habitacional, también para frenar un fenómeno que ha ido creciendo los últimos años y evitar que sigan proliferando las tomas y las ocupaciones irregulares”, enfatizó la ministra.

El propio fiscal Arancibia destacó que “es la primera vez que me reúno con un ministro de Bienes Nacionales por el problema que tenemos de asentamientos irregulares y territorios tomados irregularmente, lo que es un tremendo problema para la región, no solo por estar situados en terrenos fiscales, sino que dentro de ellos hay una serie de situaciones que nosotros no podemos controlar (…)”.

En cuanto a la magnitud del fenómeno en la región, el seremi Ardiles comentó que “en la comuna de Alto Hospicio es donde más tenemos tomas, campamentos, y sobrepasan los 40, tenemos una de las tomas más grandes del país, que es el Paso de la Mula, que pasa ya las 150 hectáreas”.

“Debemos ser capaces de realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, los demás servicios públicos, para dar solución y recuperar los terrenos que están siendo ocupados de manera irregular o de manera ilegal para facilitarlos, por ejemplo, para enfrentar la emergencia habitacional”, precisó Ardiles.