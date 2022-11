Como una muestra de las actividades de cooperación entre Chile y Francia, la fragata de vigilancia Prairial visitará el Puerto de Valparaíso en el marco de la feria ExpoNaval 2022, que se llevará a cabo entre el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Esta fragata es de la clase Floréal y una de las 6 de esta serie, diseñadas para cubrir las necesidades de la Marina Nacional de Francia en sus vastos territorios de ultramar (Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Isla de la Reunión y Tierra Australes, Crie y Guyana Francesa).

Adicionalmente, estas fragatas se construyeron utilizando la regulación Solas (Safety Of Life At Sea), la cual requiere que el buque esté dotado de once compartimentos estancos. También se utilizaron las normativas de la sociedad de clasificación Det Norske Veritas para la producción de energía y seguridad.

Cada una de ellas fue fabricada mediante el sistema de construcción modular en seis partes prefabricadas de hasta 570 toneladas, que posteriormente fueron ensambladas mediante soldadura en dique seco, en los astilleros Chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire.

En tiempos de paz, las operaciones que cumple son de policía marítima y protección del tráfico comercial, así como actividades relacionadas con operaciones humanitarias.

Estos buques son de 2.950 toneladas y tienen una eslora o largo de 93,5 metros. Entre sus sistemas de armas destacan sus lanzadores para misiles Exocet, y su armamento más visible es el cañón naval de 100 mm multipropósito, característico de la mayoría de los buques franceses.

Está equipado con un helicóptero A/S 350 Dauphin o A/S 565 Panther y posee la capacidad de operar con un helicóptero tipo Puma/Super Puma/Cougar.

En el caso de Prairial, su construcción fue autorizada en 1989, tiene una dotación de 90 marinos y está basada en Polinesia Francesa, en el puerto de Papeete.

Una de sus principales características es su gran autonomía de navegar 13.000 millas náuticas, a una velocidad de 10 nudos.