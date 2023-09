En Chile, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, solo el 4% de los hogares rurales cuenta con alguna oferta de servicio de banda ancha fija, contra el 54% de los hogares urbanos.

Estadísticas como esta señalan la enorme brecha de acceso a internet y tecnologías de información entre el campo y las ciudades, y son base para la puesta en marcha de un plan piloto en la Región de Ñuble que considera instalación de internet, capacitación y entrega de dispositivos entre pequeños agricultores, en una experiencia que se espera luego ampliar a otros territorios.

La iniciativa surgió del Plan de Conectividad Rural propuesto por la Mesa de Conectividad Rural que integran el Ministerio de Agricultura, a través de Odepa y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-.

Este último organismo, que a nivel mundial promueve la iniciativa “1000 Aldeas Digitales”, tiene un rol activo a través del proyecto de Cooperación Sur-Sur junto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -Celac-.

La puesta en marcha de este piloto está en desarrollo en Ñuble. Ya se realizó una gira a terreno para verificar las condiciones de baja conectividad de internet fija y móvil en diferentes comunas de la región, con foco en zonas de interés turístico, como el Valle del Itata, y bajo criterio de zona de rezago.

Los equipos procuran ahora la definición de las localidades específicas con diversos modelos de análisis técnicos y sociales, para trabajar con productores de la Agricultura Familiar Campesina usuarias y usuarios de programas de Indap.

La apuesta es analizar los mejores lugares para establecer este 2023 el servicio de internet en espacios de uso comunitario vía Starlink e iniciar la capacitación básica en el uso de dispositivos.

Para el primer semestre de 2024, se programa la capacitación avanzada y entrega de dispositivos de mediana y alta gama, según las habilidades alcanzadas y las necesidades.

La elección de la región de Ñuble para este piloto considera los siguientes datos: 1) el 61,6% de su población es rural, lo que la convierte en la segunda región con más ruralidad en Chile después de La Araucanía (de acuerdo a la PNDR). 2) Solo un 42,2% de su población cuenta con conexión de internet fija, lo que la califica como la región con peor conectividad (Subtel).

Más de 2 mil localidades rurales en la oscuridad

Entre las cifras que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el trabajo en el sector rural para mejorar la conectividad y el uso de sus herramientas, está la que se refiere a que Chile, a pesar de que presenta los mejores índices de conectividad de servicios de telecomunicaciones de América Latina -sobrepasando la media de la OECD-, cuenta con más de 2 mil localidades rurales que no tienen acceso a servicios móviles y fijos, de internet y telefonía.

Además, se consideran datos que señalan otras razones que dificultan el acceso a internet en estas zonas: un 35% de quienes no tienen conexión aducen no poder pagar el costo del servicio y un 25% declara no tener las competencias.

Impulso al proyecto y experiencias campesinas en seminario en Ránquil

La información fue entregada en el Seminario Conectividad Digital en Turismo Rural: buenas prácticas y desafíos para la agricultura familiar campesina, realizado el miércoles 13 de septiembre en la comuna de Ránquil, al que asistieron autoridades, especialistas y más de 50 pequeños agricultores.

El director nacional de Indap, Santiago Rojas, que asistió a este encuentro, destacó que “tenemos muchas brechas directamente de conectividad digital en el mundo rural”.

Respecto de plan piloto dijo que “va a dar luz directamente de internet para localidades de acá de Ñuble.” La apuesta es, apuntó, “poder estudiar los resultados que este proyecto tiene para expandirlo y utilizar de buena forma estas herramientas”.

Por su parte, Fernanda Azócar, directora regional de Indap Ñuble, explicó que en el caso de este piloto que se concentra en el Valle del Itata, la idea es articularse con otras entidades como Juntas de Vecinos o cooperativas viñateras para “la instalación de infraestructura digital colectiva y así poder iluminar a distintos usuarios y usuarias”.

Se espera, indicó, que la internet y otras tecnologías de información “sean herramientas también de trabajo y de inversión en la actividad económica del Turismo Rural”.

Uno de los expositores en el Seminario de Conectividad Rural fue el productor usuario de Indap y gestor de Turismo Rural, oriundo de Cucao, en Chiloé, Manuel Alvarado, quien destaca por su experiencia Camping La Abuela y también es presidente de la Cooperativa de Turismo Rural Chiloé.

Con 39 años de trabajo en el rubro, enfatizó que su llamado en esta conferencia fue a “perder el miedo” a avanzar en nuevas tecnologías como el uso del teléfono móvil y las redes sociales.

“Tener una página comercial como una web o un e-commerce de tu producto, de tu servicio, creo que es el camino a la modernidad (…) Nosotros como anfitriones tenemos que darle esa herramienta al viajero porque es lo que más se usa hoy en día. Y todo se hace desde un celular”, apuntó.

El seminario en Ránquil contó además con la participación de la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo; el director regional Sernatur Ñuble, Augusto González; el alcalde de esa comuna Nicolás Torres, y el Gobernador Óscar Crisóstomo. Como experiencia también expuso Daniela Pacheco, de Cobquecura, gestora del Hospedaje Mirador de la Luna.