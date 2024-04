A través de redes sociales se difundió un impactante y hermoso avistamiento de una ballena jorobada en las costas de Corral, en la región de Los Ríos.

Desde Sernapesca informaron que en esta fecha es habitual ver cetáceos y entregó recomendaciones a la población.

Fue en Instagram que el fotógrafo Mike Antillanca dio a conocer el espectacular registro captado el 31 de marzo en caleta Huiro.

“Abril mes de la ballena en la amada caleta Huiro, comenzando con mágicos avistamientos de 2 ballenas jorobadas, una ballena azul y orcas, en la costa Valdiviana”, publicó en la red social.

El director regional de Sernapesca, Rafael Hernández, informó a Radio Bío Bío en Valdivia que han recibido varios registros de avistamientos de ballenas.

En el caso del último video se trata de una ballena jorobada, que viene de retorno, de sur a norte, para volver al lugar donde va a reproducirse.

“En particular en esta ballena hay una normativa que no puede ser avistada en menos de 100 metros, entonces eso es lo que debemos procurar para no interferir en ella ni generar algún ruido que la pudiera alterar”, explicó.

De igual forma aseveró que este fenómeno es usual que se registre en esta fecha, ya que los ejemplares van primero “al sur, a la parte más fría de nuestro continente y desde ahí se alimenta, y luego vuelve a la zona central”.

Hernández detalló que hasta el momento se ha detectado en las costas de la región una ballena jorobada, delfines chilenos y orcas.

Es más, hace unos días, cerca del mismo sector, en la caleta Huiro, se pudo ver a una familia de orcas.

Revisa a continuación la entrevista completa: