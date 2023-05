Una violenta agresión sufrió una adolescente por parte de 3 personas mayores de edad en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos.

Ante el hecho, se interpuso una denuncia por homicidio frustrado en la Comisaría de Carabineros en Los Lagos, constatando cortes en la cabeza de la menor, fractura de mandíbula y diversos hematomas en su rostro.

En concreto, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 26 de abril, cuando la joven de 17 años se encontraba en la plaza de la localidad, cercana al Colegio Francia. En esas instancias, llegaron tres personas, 1 hombres y 2 mujeres, quienes la atacaron brutalmente.

Según lo que relató la víctima, al paso de unos minutos perdió la consciencia y despertó horas después en el Hospital de Los Lagos en compañía de familiares.

Aseguró que no recuerda cómo llegó desde la plaza donde fue golpeada hasta el recinto asistencial.

La víctima conoce a los agresores

La menor de edad sostuvo que conoce a los agresores, ya que se suponía eran sus amigos, además, añadió que las intenciones de estas personas era matarla.

“Llegan 3 personas, 1 hombre y 2 mujeres y me empezaron a golpear en la cabeza, me pegaron 3 puñaladas ahí, me fracturaron la mandíbula, dejaron mi cara imposible. Los conozco porque supuestamente eran mis amigas, yo creo que la intención era matarme, porque nadie te pega puñaladas en la cabeza para dejarte viva (…)”, indicó.

La afectada añadió que los agresores serían mayores de edad, entregando los nombres y características físicas a Carabineros.

Cuestionó también el procedimiento policial, señalando que los uniformados le tomaron declaración cuando estaba semi inconsciente.

En cuanto a su salud actual, la afectada se encuentra con reposo, ya que por la intensidad de los golpes tiene dificultades para retomar actividades cotidianas.

Bajo este contexto, Radio Bío Bío tomó contacto con Carabineros de la zona donde ocurrió el incidente, para obtener información respecto a los antecedentes que manejan y si hay algún detenido, sin embargo, no se obtuvo respuesta.