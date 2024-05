El primero en la historia: ’agresivo’ piloto arriesga perder todos los puntos de su licencia en F1

Una insólita noticia está generando revuelo en la Fórmula 1, luego de que al finalizar el GP de Miami, fecha N°6 del ‘Gran Circo’, uno de los pilotos de la parrilla esté a punto de perder su Superlicencia para manejar en la mejor categoría de motor en todo el planeta.

Resulta que el piloto danés de Haas, Kevin Magnussen, está en la cuerda floja en la F1, luego de perder 10 de los 12 puntos en tan solo 6 citas, algo que lo obligará a disputar las 18 fechas que quedan consciente del peligro de recibir una penalización que lo deje sin puntos.

En caso de perder los 12 puntos, el danés se perderá la siguiente carrera, algo que jamás había ocurrido con este sistema de penalizaciones.

Eso sí, no sería el primero en perderse un Gran Premio por sanción. Antes de que entrara en vigor ese sistema de puntos, Grosjean fue sancionado en 2012 sin poder competir en la carrera de Monza por provocar un accidente que causó el abandono de Alonso y Hamilton en la salida del GP de Bélgica de ese año.

Para ningún fanático de la Fórmula 1 es sorpresa de que Kevin Magnussen es uno de los pilotos que maneja al filo de la penalización, y en el pasado GP en suelo norteamericano, el danés perdió 5 puntos en la cita de Miami.

Primero fue en la carrera Sprint, donde se defendió con uñas y dientes ante las embestidas de Lewis Hamilton, a quien pasó a llevar y después debió salir de la competencia.

Esto ayudó a que su compañero de equipo, Hülkenberg, lograra obtener puntos en dicha clasificación.

Posteriormente, provocó un accidente con Sargeant que llevó al estadounidense a abandonar. Lo hizo con una acción tremendamente optimista, intentando adelantar al piloto de Williams sin espacio en una curva demasiado rápida.

Esto provocó que recibiera en total 65 segundos de penalización y la resta de 5 puntos en su carnet de Superlicencia.

McLaren, uno de los equipos que ha sufrido con la forma de manejar de Magnussen, golpeó la mesa y pidió que el danés permaneciera castigado por una fecha antes de volver a competir en la Fórmula 1.

En las palabras del jefe de equipo, Andrea Stella, aseguró que “tenemos un caso de comportamiento intencionado en términos de dañar a otro competidor y este comportamiento se perpetúa dentro de la misma carrera y se repite a lo largo de la misma temporada”.

“¿Cómo pueden ser acumulativas las sanciones? Deberían ser exponenciales. No son cinco más cinco más cinco igual a 15. Cinco más cinco más cinco es igual a que quizás necesitas pasar un fin de semana en casa con tu familia y reflexionar sobre tu deportividad y luego volver…”, enfatizó.

Por último sentenció que “es completamente inaceptable. No tiene sentido desde el punto de vista de la deportividad y debe abordarse de inmediato”.

