Del total, 20 personas cumplían labores en la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Servicio, mientras que los 17 restantes en el casino central. Entre este último grupo de personas, estaba Leonardo Beroiza, quien se desempeñó en el lugar por 40 años, hasta que fue desvinculado.

“Yo he sido el paño de lágrimas de los alumnos, he sido la mano que los ha apoyado, que les ha dado de comer, todo eso, pero me vienen a tirar como un papel, como un confort al tacho, diciéndome que ‘estás desvinculado de la u”, indicó Leonardo en un video compartido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la UACh el pasado 9 de enero, en una interpelación al rector Hans Richter.

Beroiza, agrega el registro, lo cuestiona porque no lo prepararon como a otros colegas. “Tengo una hija estudiando en la universidad, quién me va a ayudar a pagarle la matrícula con los beneficios que tengo, por qué no me mandaron a otra unidad”, añadió Leonardo, quien añadió que no “ni siquiera me miraron la cara para decirme ‘tú estás desvinculado de la u"”.

En medio del apoyo de otros trabajadores desvinculados, el hombre tuvo unas últimas palabras para el rector Richter: “yo me acuerdo que yo lo atendí a usted como alumno”, le dijo Leonardo.

Desvinculaciones en la UACh: conversaciones siguen si avance

Durante la mañana del martes, dirigentes del gremio y directivos se reunieron en la casa central de la universidad, lugar a donde se presentaron propuestas, sosteniendo la postura de reincorporar a los trabajadores desvinculados, indicó Solange Doussoilin, presidenta del sindicato de Trabajadores N°1.

La dirigente añadió que sostuvieron además otra reunión con el seremi del Trabajo, para poder orientar en las próximas medidas que se buscan adoptar.

Según se indicó, también existirían irregularidades en algunos despidos, ya que al menos cuatro personas, al momento de la notificación, presentaban licencia médica.

Cabe mencionar que el rector, Hans Richter, ya había señalado a los micrófonos de Radio Bío Bío Valdivia que se mantendría la decisión del viernes pasado, desprendiendo que no hay posibilidad de reincorporación.

A través de un comunicado, la casa de estudios indicó que se mantiene una licitación convocada para la unidad de Casino Central que privilegiará a las empresas postulantes que aseguren la recontratación del personal que allí se desempeñaba.

En este sentido, el prorrector, Juan Andrés Varas, manifestó que están disponibles para hacer más participativos estos procesos.

Para este jueves 12 de enero se acordó una nueva reunión entre las partes, la que se llevará a cabo a las 09:00 horas en la casa central de la UACh.

Este miércoles, el Sindicato de Docentes, en conjunto con el Sindicato Nacional N°1 de Trabajadores, realizará un punto de prensa en el auditorio N°4 del Edificio Nahmías, del Campus Isla Teja de la universidad, con el fin de referirse a esta situación.