Una serie de deficiencias en la atención de salud en Chiloé, dejaron a este Servicio de Salud (SS) en el último lugar del país en un informe elaborado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En concreto, el reporte evalúa una serie de indicadores de calidad y asistencia, que lo ubica como el Servicio de Salud peor evaluado a nivel nacional.

Lo anterior, muy por el contrario comparado con sus pares de Osorno y Llanquihue, que están posicionados en los primeros lugares.

Al respecto, el senador Iván Moreira (UDI), cuestionó duramente las falencias dentro del Servicio de Salud Chiloé, apuntando al Gobierno para que haga los cambios que se necesiten con suma urgencia.

“En Chiloé no sólo las cosas se están haciendo mal, sino que terminan siendo el peor de todos. Informes de años anteriores con los mismos equipos profesionales y técnicos de los hospitales, han logrado resultados positivos, lo que demuestra que los problemas están en la dirección del Servicio de Salud Chiloé”, explicó.

“A la luz de estos malos resultados, el Gobierno debería considerar de forma urgente cambios en esta repartición”, sostuvo.

Del mismo modo fue criticado por el diputado liberal Alejandro Bernales, quien comparó al cuestionado SS Chiloé con las reparticiones de Osorno y Llanquihue.

“Esto evidentemente que requiere una explicación de las autoridades provinciales, donde además, en contraste con Osorno y Llanquihue, que están dentro de los primeros 5 lugares, Chiloé está absolutamente al debe”, aseveró.

“Esperamos que acá, más allá de las evaluaciones, las notas, las miradas que se tengan, se tomen medidas concretas y duras respecto a lo que está pasando”, recalcó.

Consultada por esta situación, la directora del Servicio de Salud del Archipiélago, Marcela Cárcamo, advirtió un cambio en la metodología, y reconoció que hay brechas que asegura se están trabajando.

“Efectivamente tenemos algunos temas que resolver, que tienen que ver con las listas de espera quirúrgica. Tenemos que resolver el tema de las consultas, la suspensión de pabellones, y también la referencia y contrarreferencia, pero eso no quiere decir que no haya gestión. No quiere decir que no estemos preocupados en resolver los temas”, explicó.

“Obviamente como Servicio de Salud estamos preocupados de los resultados. Estamos haciendo algunos cambios, como el cambio de la dirección del Hospital de Castro”, aclaró.

En esta estrategia está la necesidad de darle a la atención en los establecimientos de salud un enfoque más clínico y un sistema en línea con la atención primaria, además de generar más inversión para proyectos en la zona.

Con todo esto, la autoridad de salud de Chiloé informó que apelarán al informe, ya que la gestión no está en cero y hay indicadores que deben ser actualizados.