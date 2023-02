Caja de pandora: Contraloría ordena sumario en Hospital de Castro por desórdenes administrativos

Una serie de observaciones “altamente complejas” detectó la Contraloría Regional de Los Lagos al interior del Hospital de Castro, recinto base de la provincia de Chiloé. Horas pendientes de devolución, arsenaleros y matronas sin fiscalización, devolución de horas en días de permiso, personal que participa en intervenciones privadas en horario laboral, etc. Por esto y más se instruyó la apertura de un sumario administrativo con el fin de detectar las responsabilidades en dichas irregularidades. Consultado el Servicio de Salud Chiloé, de quien depende el hospital en cuestión, hasta el cierre de este artículo no había respuesta.

La Contraloría Regional de Los Lagos decidió iniciar un sumario administrativo al interior del Hospital de Castro, Dr. Augusto Riffart, tras concluir una auditoría a las “adquisiciones de prestaciones médicas, uso de pabellones, designaciones directivas y cumplimiento de la jornada laboral del personal médico” del recinto asistencial en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

En concreto, el organismo fiscalizador detectó una serie de irregularidades en torno a la ausencia en el cobro de multas por uso de personal en intervenciones licitadas realizadas en horario laboral; a la devolución de horas por atenciones privadas en días de jornada laboral; la falta de descuentos por atrasos reiterados a funcionarios; horas pendientes de devolución de facultativos; y la misma falta de control en torno a matronas y arsenaleros.

La auditoría, analizada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se realizó teniendo en cuenta que la Contraloría Regional de Los Lagos recibió cuatro presentaciones denunciando supuestas irregularidades al interior del Hospital de Castro, recinto base de la provincia, quien depende administrativamente del Servicio de Salud de Chiloé -este último dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales-.

Altamente complejas

Una serie de observaciones rotuladas como “altamente complejas” son materia de cuestionamientos por parte del ente fiscalizador. Una de ellas se refiere a las “horas pendientes de devolución”, es decir, se detectó que existe un total de 793 horas y 37 minutos que no han sido devueltas por los funcionarios del Hospital de Castro por concepto de atenciones privadas al 31 de diciembre.

En la misma línea se detectó que “las matronas, arsenaleros y segundos arsenaleros, no cuentan con un control de devolución de horas, por lo que, no se realizan por parte de ese centro asistencial, gestiones para su devolución”. Esto fue confirmado por una funcionaria a la Contraloría a través de correo electrónico en abril de 2022, cuestión que devela una notable falta de fiscalización al interior de la institución.

¿Se imagina estar con permiso y que en los registros aparezca que devolvió horas laborales? Bueno, es posible. “Se comprobó que dos profesionales médicos realizaron devolución de horas en días en que se encontraban haciendo uso de permisos facultativos”, señala el documento. Esto se suma a la “devolución de horas durante la jornada laboral”. Y es que se identificó que “tres médicos realizaron devolución de horas en condiciones que se encontraban ejerciendo su jornada laboral”.

¿Jornada laboral?

Las irregularidades suman y siguen. Esto porque también se da cuenta en el informe de auditoría de “personal que participa en intervenciones licitadas dentro de la jornada laboral”. No son casos aislados. “De la revisión de la base de intervenciones quirúrgicas licitadas y los registros de control horario proporcionados por el Hospital de Castro, se advirtió que en 170 casos, el personal que participó en las cirugías se encontraba dentro de su jornada laboral”, devela el texto.

En este punto el recinto de salud se defendió. Ante el cuestionamiento señaló que “existieron errores involuntarios de registro de horario”, puntualmente en los casos de dos pacientes que se intervinieron en el recinto, por tanto la Contraloría levantó los cuestionamientos en aquellos dos casos, pero dejó vigente los restantes 168. Es decir, en simple, en el Hospital de Chiloé personal médico participa en cirugías licitadas en jornada laboral.

Otro punto bajo la mirada de la Contraloría de la región de Los Lagos fue la “suspensión de pabellones reservados por compra servicios”. Para arribar a esta conclusión se revisaron una serie de licitaciones que, dentro de sus bases, estipulan una multa de 5 UF -$35.398,70 a valor hoy- por la no utilización de dichas instalaciones. “Se determinó que en 26 casos las intervenciones previamente agendadas no se realizaron”, apunta el documento.

Desde el hospital hicieron frente a las anomalías, señalando que las suspensiones se debieron a “causas no atribuibles al prestador adjudicado”, aportando información para subsanar el reparo. Pese a lo transparentado, solo en dos licitaciones se logró levantar el cuestionamiento, dejando vigente la observación en las restantes.

Pero eso no es todo. También para iniciar el proceso sumarial se tomó en cuenta que se descubrieron “descuentos por atrasos reiterados no aplicados a los funcionarios del Hospital de Castro”. No hay control . “Se constató que para el periodo 2020 y 2021 no se efectuaron descuentos por concepto de atrasos” a profesionales bajo las leyes 19.664 -sobre normas especiales para funcionarios de la salud- y 15.076, situación que fue confirmada por el recinto a través de correo electrónico.

Devolver dineros

Respecto a las suspención de pabellones reservados por compras de servicios y de las cirugías licitadas realizadas en jornada laboral, la Contraloría Regional de Los Lagos instruyó que se deberán “formular los respectivos reparos”, es decir, se deberán cobrar multas por $3.101.508 y $23.613.798 millones, respectivamente. Junto a esto, en el caso de los descuentos por atrasos no aplicados a los funcionarios del hospital la institución deberá “regularizar” la situación.

Asimismo, se instruyó una serie de medidas que revelan las falencias en el control y fiscalización en dicho hospital, considerado de alta complejidad, como que deberá “establecer un plan de trabajo” en torno a las horas pendientes de devolución y control en torno a horas de matronas y arsenaleros, el cual deberá ser informado en 60 días al organismo fiscalizador.

El Hospital de Castro había sido foco de polémicas en torno a denuncias por presuntas irregularidades, las cuales son materia del informe final de la Contraloría Regional de Los Lagos. En 2021 ya médicos del recinto habrían denunciado estas situaciones a las autoridades de gobierno, en ese entonces, del presidente Sebastián Piñera. Una vez más las sociedades médicas bajo la lupa.

Consultado el Servicio de Salud Chiloé, de quien depende el hospital en cuestión, hasta el cierre de este artículo no había respuesta.

