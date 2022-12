Tras un seminario organizado por la agrupación Chile Rural, el senador por Los Lagos, Iván Moreira, criticó al ministro de Agricultura por la circular que pretendía regular las parcelaciones, aseverando que el titular "no tiene las capacidades!, añadiendo que "no sabe cosechar ninguna lechuga".

Una dura crítica realizó el senador Iván Moreira en contra del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, tras el seminario organizado por la agrupación gremial Chile Rural, donde se abordó la polémica por la iniciativa que busca regular las parcelaciones rurales.

“Vida rural y la libertad de elegir dónde vivir”, es el nombre que se le dio a la jornada desarrollada este miércoles en Puerto Varas, donde expusieron profesionales y expertos sobre una correcta regulación de las parcelas.

Entre los asistentes al encuentro estaba el senador Moreira, quien apuntó sus dardos contra el Gobierno y en particular contra el ministro de Agricultura.

“El ministro de Agricultura no tiene las capacidades, no sabe cosechar ninguna lechuga, por lo tanto, se ha metido en temas que no le corresponden, generando mucho inconveniente, incertidumbre y falta de certeza que es lo que más necesitan los chilenos”, afirmó el parlamentario por la región de Los Lagos.

Denuncia a SAG de Los Ríos y Maule por circular de parcelaciones

En la instancia además se conoció que Chile Rural denunció ante la justicia a los directores SAG de Los Ríos y el Maule por insistir en aplicar una circular que emitió el Ministerio de Agricultura, pero que fue suspendida por la justicia.

El asesor jurídico de la organización Felipe Riesco indicó que ambos directores informaron por correo eléctrico que siguen aplicando la circular, lo que -a su juicio- constituye un desacato de lo ordenado por los tribunales de justicia. Recordemos que el recurso de reposición del Consejo de Defensa del Estado también fue rechazado.

Sobre el seminario, el presidente de Chile Rural, Tomás Prado, aseveró que buscar entregar una mirada objetiva para resolver el tema de las parcelaciones, adelantándose a una posible ley para regular el rubro.

El fenómeno de los loteos y parcelaciones, con un aumento de la demanda para terrenos en la región de Los Lagos, ha generado la necesidad consensuada de una actualización de los cuerpos legislativos, existiendo diferencias respecto a una vía administrativa o en sede legislativa para esa formulación.