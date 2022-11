Senadores de la región de Los Lagos cuestionaron la instalación del Gobierno en la zona. Acusan que las promesas de descentralización no se han cumplido, toda vez que las autoridades regionales aún deben pedir permiso a Santiago para hablar de sus temas.

Con escepticismo recibieron en la región de Los Lagos las palabras del Presidente Gabriel Boric en el último encuentro con delegados, declaraciones relacionadas con que “el tiempo de instalación terminó”.

Fue el senador socialista, Fidel Espinoza, el que inició los fuegos, apuntando a que con autoridades de la administración anterior, la instalación está en curso, y además, con un centralismo excesivo.

Los Lagos no se destacó en el encuentro con el Presidente, ni por su acción en algún evento particular, ni tampoco por el combate a la delincuencia, en una jornada en que la crítica de La Moneda apuntó a que “en muchas regiones no se siente despliegue del Gobierno como debiera”.

“Este Gobierno termina siendo el más centralista”

Y coincidió el senador UDI Iván Moreira. Dijo que mientras la visión del Ejecutivo sobre terrorismo, seguridad y migración “menos se note, mejor”, apuntando esta vez desde la oposición al férreo control de Santiago sobre las declaraciones de las autoridades de Los Lagos.

“Este Gobierno que generó altas expectativas en materias de descentralización, termina siendo el más centralista, ya que las autoridades regionales deben terminar pidiendo permiso a Santiago para hablar (…)No podríamos hablar de una instalación. Dónde está la descentralización, dónde está la autonomía. No está”, enfatizó.

Cabe mencionar los permisos y vistos buenos desde el poder central son una práctica regular en la región de Los Lagos, administración tras administración.