Este martes, fue absuelto Mario Soto, un hombre imputado por asesinar a un delincuente que ingresó a robar a su casa en Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

Luego que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictara un veredicto absolutorio en favor del acusado, acreditando la legítima defensa en su actuar, el hombre relató los hechos de esa madrugada del 1 de enero de 2022.

“Se hizo justicia en mi caso”, comenzó destacando Soto, afirmando que la madrugada de los hechos “fue todo súper rápido”.

“Yo estaba durmiendo. Mi nieta llamó a mi señora y voy a al closet y ella me despierta sobresaltada, porque había una persona en el patio“, detalló.

“Sabía que no éramos ninguno de nosotros. Fui a mi closet. Para el arma compramos una cajita de seguridad, por el tema de las niñas“, añadió.

Fue en ese momento que “saqué mi arma y cuando voy saliendo por la cocina fue que me encuentro de lleno con esta persona”, precisó.

“Traía dos cosas en la mano. Después nosotros pudimos verificar que lo que traía era una botella de vino y un tablet mío”, mencionó.

Hombre absuelto por matar a delincuente: “Jamás lo negué”

Incluso, Soto aclaró que el nunca negó que disparó. Asimismo, hizo énfasis en que él mismo reportó el hecho a personal de Carabineros, a quienes además entregó su arma debidamente inscrita.

“Uno tiene que estar en el momento, porque se pasa súper rápida la película. Como lo manifesté en el primer día de audiencia, cuando ofrecí dar mi testimonio, yo siempre supe que disparé, yo jamás lo negué. Yo llamé a Carabineros (y) entregué mi arma“, explicó.

“Todos tenemos derechos a defendernos en nuestro hogar”, subrayó Soto.

“Como decía ayer, yo no salí, no me levanté a las cuatro de la mañana para matar a alguien. Eso no fue así. Estaba en mi casa, estaba durmiendo y esta persona entró dos veces en la misma noche”, reiteró.

“La primera vez que él entró, cuando robó y fue a dejar las cosas afuera a sus cómplices, si se hubiese ido en ese momento, nosotros nos hubiésemos al otro día dado cuenta (…), y a lo mejor ahí hubiésemos visto las cámaras y puesto la denuncia. Pero no, volvió a entrar”, comentó.

En ese contexto, pese al fallo en su favor, el hombre lamentó que no le será posible recuperar los dos años que estuvo bajo arresto domiciliario en el marco de la investigación para esclarecer el caso.

“¿Cómo recupero tantas personas que perdí en estos dos años?”, criticó.

“Viví durante dos años un calvario pensando que me iba a ir preso por defender a mi familia”, resaltó.

Finalmente, es necesario mencionar que el próximo lunes el tribunal dará a conocer la sentencia del acusado.