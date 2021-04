Dirigentes comunitarios de Puerto Octay, en la región de Los Lagos, concuerdan en que el último periodo alcaldicio contó con una serie de desafíos pendientes, pero que muchos continúan al debe, a lo que suman “los escasos apoyos para sectores golpeados por la pandemia”.

Ubicada a orillas del Lago Llanquihue, la comuna de Puerto Octay cuenta con una superficie de 1.796 kilómetros cuadrados donde se distribuyen poco más de 9 mil 600 habitantes.

Su actividad económica ha sido liderada por el turismo lacustre, asociado a su destacada arquitectura tradicional producto de la Colonización Alemana, junto a las labores recreativas como deportes acuáticos, pesca que brindan sus afluentes.

Y, como comunas similares, también ha vivido los embates de la pandemia en el último año, sumado a la crisis del agua que vivió en septiembre del 2019 y que reveló un precario sistema, todo ello lo ha debido enfrentar el último municipio y la gestión la evalúan sus ciudadanos.

Margarita Carrillo es presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Octay e indica que como dirigentes ha faltado ser escuchados por parte de entidad local.

“El trabajo con los dirigentes ha sido bastante precario. No ha sido buena la comunicación, generalmente no se escucha mucho a los dirigentes. Esa es mi versión como dirigente. Creo que el vivir en los sector rurales, puedo ser a lo mejor un poco más crítica porque tal vez el municipio llega más a la zona más urbana”, sostuvo.

Margarita también es presidenta del Comité de Ecoturismo de Desarrollo local Sustentable de Lago Rupanco, e indica que ha existido inequidad en aportes para sectores afectados por la pandemia.

“Hemos tenido muy poco apoyo con respecto al tema turismo. Una es porque entiendo que han llegado beneficios, algunas cosas al municipio, pero ni si quiera los kit de emergencia tuve el honor de recibirlos”, declaró.

Asimismo, agregó: “En segundo lugar en el pago de patentes igual te dan la posibilidad de que pagues en cuotas, pero la gente (…) viaja cada vez a pagar porque el internet es malo. Es jodido porque tienes que pagar, trabajes o no trabajes pagas igual tu patente, entonces no es ninguna ayuda municipal, y con respecto a proyectos no hemos tenido mucha información”.

Postura compartida por la emprendedora Judith Barría, quien junto a su esposo hace 18 años mantienen la Hospedaje y Cabañas Vista al Lago, y hoy sólo viven de una jubilación básica.

“He encontrado que pucha que han sido malas gestiones de nuestra alcaldesa. Ha hecho cosas buenas, pero en cuanto al turismo, (…) ha dejado harto estar, porque ha tenido preferencias por algunos socios dentro de la comuna y dentro de nuestra localidad de acá arriba en Las Gaviotas no me parece justo, más con esto que hemos vivido y estamos viviendo, que yo he tenido que tocar las puertas en municipio y al fin y al cabo no he tenido ninguna respuesta ni nada”, indicó.

Pablo Soto es presidente de la Junta de Vecinos de Islote Rupanco, e indica que pese a solicitudes territoriales, la entidad local no ha cumplido como esperaban, pese a que la apoyaron desde su inicio.

“No muy bien porque se han hecho cosas sobre las que ya estaban hechas, por ejemplo tirar una sede de junta de vecinos al suelo y armar otra nueva, cuando la otra todavía no había sido ni si quiera usada, hacer arreglos en otra siendo que nosotros no tenemos y la pedimos durante cuatro años. No han cumplido con las expectativas que uno tiene”, opinó.

Lo cierto es, que luego que se develara la crisis del agua en el año 2019, el radio urbano de la comuna lacustre pudo acceder a un mejor sistema sanitario, pero que aún resta mucho trabajo para avanzar.

En Puerto Octay son dos los candidatos a alcalde, incluida la actual titular del municipio. En tanto, el Servel aprobó a 29 candidatos a concejales distribuidos en seis pactos políticos.