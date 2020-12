El general de Carabineros de la Décima Zona, Patricio Yáñez, se refirió escuetamente a la acción legal presentada en su contra por un sargento primero, quien acusa castigos tras denunciar delitos e irregularidades en la unidad aeropolicial de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Se trata de un recurso de protección con orden de no innovar, declarado admisible por el Tribunal de alzada, a fin de discutir el fondo del asunto y donde se detallan presuntos ilícitos en la unidad aérea de la institución uniformada.

Hechos que, según se lee en el documento al que ha tenido acceso Radio Bío Bío, dicen relación con situaciones de acoso laboral contra el personal de nombramiento interno desde la jefatura de la aeropolicial, lo que habría sido denunciado sin que se tomen acciones para la protección de la víctima.

Lo anterior, incluso derivó en el traslado a Alerce de quien dio cuenta de las supuestas irregularidades.

Asimismo, en el escrito se detalla, sin precisar fechas, que se desvió combustible fiscal a un avión del club aéreo de Carabineros, debiendo manipularse documentos, algo que está en investigación, según confirmó el jefe de la Décima zona Policial.

Respuesta de Yáñez

El general Patricio Yáñez dijo que mientras no se resuelva el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, no se referirá a la situación aunque se comprometió a hablar cuando los alegatos concluyan.

Sin perjuicio de lo anterior, confirmó que la dirección de personal ha dispuesto modificaciones en las dotaciones a raíz de los hechos que son materia de investigación.

Al ser consultado, dijo que la información que aparece en el recurso de protección no se ajusta a la verdad, ya que no aparecen datos sobre el uso que se le dio al combustible fiscal entregado a una aeronave particular.

De acuerdo a lo informado, estaría ligado al traslado médico de un niño que debía llegar a Santiago afectado por una extraña enfermedad y que si no viajaba podía morir.