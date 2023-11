"Me comprometí con ustedes, con Chile, y también con la policía para que se dedique a buscar realmente a lo que afecta a Chile, que es el crimen organizado. Ahí deben estar, no buscando a una persona como yo", manifestó en la nota de voz enviada minutos antes de ingresar a la cárcel de Traiguén.

“Ofreció cinco millones por mi cabeza”. “Soy inocente”. Esas son algunas de las palabras del ahora exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, minutos antes de ingresar al penal de Traiguén.

En un audio enviado en exclusiva a Radio Bio Bio, Reinao dejó en claro que se “entregaría” porque se consideraba inocente.

“Hace unos días tomé una decisión de enfrentar la justicia. Asumir el dictamen de un tribunal en el cual yo no estoy de acuerdo porque soy inocente y los vamos a demostrar en los próximos meses”, inició su audio.

“Me he enterado que el abogado querellante ofreció cinco millones por mi cabeza (…) Una práctica que se utiliza en otros países y no en el centro sur de Chile. Que es el inicio de ofrecer dinero por la cabeza de una persona. Creo que soy el primero”, manifestó.

A lo largo de los 2:33 minutos que dura su nota de voz, reiteró varias veces que se considera inocente. “Las personas que hoy día me están inculpando lo saben, lo saben perfectamente, que soy inocente. Y lo vamos a demostrar”.

“Me comprometí con ustedes, con Chile, y también con la policía para que se dedique a buscar realmente a lo que afecta a Chile, que es el crimen organizado. Ahí deben estar, no buscando a una persona como yo“, comentó.

Reinao está acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto.

