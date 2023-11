El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, se entregó a la justicia este sábado tras permanecer prófugo por más de una semana.

Cabe recordar que el jefe comunal se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto. Sin embargo, tras decretarse la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, no se presentó para cumplirla.

Según información de Radio Bío Bío, Reinao hizo ingreso a la cárcel de Traiguén en compañía de su abogado.

Fue el pasado viernes 3 de noviembre que el Juzgado de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva para el alcalde. Al declararse en rebeldía, la Fiscalía despachó una orden de captura y la PDI incluso levantó una alerta internacional para dar con su paradero.

Desde el Gobierno, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la titular de la Mujer, Antonia Orellana, criticaron a Reinao y lo instaron a enfrentarse a la justicia.

Alcalde de Renaico anticipó que se entregaría

Tras una intensa búsqueda, el jueves 9 de noviembre confirmó desde la clandestinidad que se entregaría para dar continuidad al caso.

“Yo lo voy a hacer por la verdad. La verdad tiene que aclararse y quiero que haya justicia, y se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios y eso es lo que quiero hacer”, sostuvo a través de una declaración.

En ese sentido, afirmó que los delitos que se le imputan son falsos, pero que “por el bien de mis colegas de trabajo, por el bien de mis amigos y por el bien de mi familia, he tomado la decisión de enfrentar la justicia”.

Asimismo, explicó que “tomé la decisión de salir del lugar donde estaba. No estaba en Renaico, porque no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada”.