Este viernes se decretó una pena única de 20 años de presidio efectivo para Martín Pradenas Dürr, quien fue declarado culpable en calidad de autor de cinco abusos sexuales y dos violaciones cometidas en contra de cinco víctimas entre 2010 a 2019.

En esta línea, el abogado Javier Jara, uno de los defensores del condenado, anticipó que recurrirán a la justicia para buscar la nulidad respecto del juicio y la sentencia.

“Creemos que la pena es absolutamente excesiva para los hechos que se acreditaron, y de la forma que se acreditaron”, precisó el jurista.

Jara dijo además que “también pensamos que hay infracción de garantía y también una errónea valoración de los elementos probatorios que se rindieron en el juicio. Estamos trabajando en un recurso de nulidad”.

Uno de los casos por los que se acusó a Pradenas corresponde al de Antonia Barra Parra, cuyo padre, tras la muerte de la joven, estampó la denuncia que permitió iniciar la investigación a la se agregaron otras cuatro víctimas.

Tras conocerse la decisión del tribunal, Marcela Parra, madre de Antonia, aseveró que la sentencia no hizo Justicia.

“Para mí no es justo, mi hija ya no está aquí. Siento que no se hizo justicia, pero me duele en realidad la baja condena”, manifestó esta madre.

En tanto, Alejandro Barra, padre de Antonia, precisó que solo cabe acatar la decisión judicial, aseverando que logró alzar la voz por todos quienes no han logrado justicia por casos como el que afectó a su hija.

“Si yo fui un papá que logró hacer esto, que tuve la fuerza, hay miles de papás y víctimas que no la tienen. Siempre hay personas que van a alzar la voz por el otro; este es un papá que todo esto lo hizo por los demás”, señaló Alejandro.

El fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público, Miguel Ángel Rojas, quien sostuvo la acusación, se manifestó satisfecho con la pena aplicada.

“Se trata de una pena ejemplificadora para hechos bastante graves. Nos parece que es una pena que va de la mano con la gravedad de los hechos, y lo que pretende la Fiscalía es que este elemento sirva como un hito importante en el proceso reparatorio de cada una de las víctimas”, indicó Rojas.

La pena principal será de cumplimiento efectivo, para lo cual se considerará como abono el tiempo que Martín Pradenas ha permanecido en prisión preventiva desde el 24 de julio de 2020 en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.