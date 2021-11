La Contraloría detectó irregularidades en las licitaciones para el transporte escolar de Temuco, en la región de La Araucanía, en el periodo de la administración del alcalde Miguel Becker.

La Asociación de Transportistas pidió al municipio establecer responsabilidades administrativas de funcionarios.

Esto, tras el informe de Contraloría donde se determinó que conductores, asistentes y los vehículos que trabajan en la prestación de servicios de transporte escolar no cumplieron con lo exigido en las bases administrativas de los procesos licitatorios, realizados en los últimos 9 años.

Según el escrito no se validó si el personal contaba con la idoneidad necesaria o inhabilidades para trabajar con niños, al no contar con certificados de antecedentes. Además el municipio no tuvo certeza que los vehículos contaran con las exigencias mínimas de seguridad para este tipo de servicios.

Precisan que “al no validar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para los vehículos que realizan transporte de escolares; y no realizar las aprobaciones o denegaciones de las solicitudes, -además de no dar cumplimiento a las bases administrativas de las licitaciones- podría poner en riesgo a los alumnos beneficiados con el transporte escolar prestado por ese municipio, ya que no tiene la certeza que los vehículos cuenten con las exigencias mínimas de seguridad necesarias para este tipo de servicios”.

Al respecto, Beysi Arias, representante legal de la Cooperativa de Transporte Escolar, pidió sanciones para los responsables que aún estén en el municipio.

Por su parte, Brígida Suazo, secretaria de la Asociación de Transportistas de Temuco, solicitó a la actual administración investigar los hechos.

Finalmente, el consejero regional Daniel Sandoval afirmó que el informe de Contraloría es lapidario desde el punto de vista de la probidad administrativa y exigió que se apliquen sanciones.

Revisa el informe de Contraloría a continuación: