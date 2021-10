El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró el trabajo policial que derivó en la detención en Collipulli de dos personas presuntamente implicadas en el homicidio del sargento Francisco Benavides, registrado en mayo de este año en la región de La Araucanía.

De visita en la región de Antofagasta, el secretario de Estado señaló que “recuerdo muy particularmente el día que fue asesinado el sargento Benavides (…) Conocí el drama familiar que hay detrás de la muerte de una persona”.

Asimismo, apuntó que el drama de “perder a un padre, el drama de perder a un ser querido es algo que impacta y así me he impactado -lamentablemente- con los mártires de Carabineros y de la PDI que en estos un poco más de once meses que llevo en el cargo me ha tocado visualizar”.

“En ese contexto, quiero valorar el trabajo investigativo para llegar justamente a estas detenciones, un trabajo investigativo de meses”, afirmó, añadiendo que muchas personas “dicen ‘no se hace nada’, ‘no están haciendo nada’, ‘no hay resultados’. Hay que entender que las investigaciones deben tomar su tiempo, hay que ser muy acuciosos”.

Además, apuntó que “el levantamiento de evidencia, el aseguramiento de evidencia es clave, las pruebas son claves para poder llegar a este tipo de investigaciones”.

A su vez, el ministro de Interior aseguró que siempre se debe repudiar “de la manera más rotunda, que alguien piense que la manera de enmendar diferencias, que la manera de reivindicar una causa determinada, eso pueda incluir matar a alguien”.

Consultado por los antecedentes del caso, aseveró que “si hay investigación y resultados es porque hay muchos antecedentes”.

“Separemos las cosas, la reivindicación territorial, la reivindicación de una causa determinada no significa que se pueda matar a alguien. Bienvenida la conversación, bienvenidas las ideas con las ideas”, agregando que “así como detuvimos en su momento, y siguen privados de libertad, los presuntos asesinos del cabo Naím, así como tenemos estas detenciones, no vamos a parar hasta que esas personas paguen por lo que han hecho”.

Las aprehensiones en cuestión, corresponden a dos hijos del dirigente mapuche Víctor Ancalaf, quien también fue detenido, pero por el delito de porte de municiones que fueron encontradas en su domicilio.

La investigación que realiza el Ministerio Público es por el homicidio del sargento Benavides, pero además por la presunta participación de los detenidos en al menos cinco ataques incendiarios.