Desde que se aprobó la Ley Devuélveme mi Casa (DMC) se han ingresado 3.759 causas judiciales en el país para hacer uso de este juicio monitorio que permite expulsar en un tiempo breve a arrendatarios morosos.

El resultado ha sido beneficioso para los propietarios que han visto en la ley una forma de recuperar sus inmuebles, pero también de poner fin a las deudas por servicios básicos que tienden a aumentar en la medida que los arrendatarios permanecen en la propiedad sin pagar las cuentas.

Es el caso de Luis de Giorgis, propietario de un departamento en La Serena que tuvo a arrendatarios morosos desde fines del 2019.

“Desde octubre del 2019 empezaron los problemas para el pago del arriendo y el pago de los servicios básicos. Posteriormente, vino la pandemia y se pausaron todos los juicios de lanzamiento, entonces ya no pude recuperar mi departamento”, relata.

“Este año, y después de que salió la nueva Ley, contraté los servicios la empresa devuelvememicasa.com y lo que me demoré dos o tres años, lo pude hacer en prácticamente menos de un mes desde que se notificó de la demanda al arrendatario”, cuenta.

Carolina Moncada, abogada y gerente legal de devuelvemicasa.com recuerda que Luis de Giorgi fue uno de sus los primeros clientes de su empresa en acogerse a los juicios monitorios.

“Ingresamos la demanda el 2 de agosto y tuvimos resolución a los diez días en el Tribunal de Coquimbo. Fue muy rápido, a fines de agosto teníamos notificada la demanda, la señora fue notificada personalmente y se fue a los diez días”, cuenta.

Para la abogada, los cinco meses de entrada en vigor de la Ley DMC ha sido positiva.

“La experiencia ha sido muy buena porque los tribunales han respondido muy bien a este juicio que incluyó esta ley. Es un juicio más corto, en que los propietarios, arrendadores o personas cuyas propiedades han sido ocupadas han logrado recuperar sus inmuebles en un plazo promedio de 45 a 60 días hábiles, desde que la demanda ha sido ingresada a un tribunal”.

Para la abogada, la Ley DMC ha cumplido con su objetivo: que primero se demande el cobro del arrendatario y en caso de no pago, recuperar la propiedad.

Tema pendiente: el pago de servicios básicos

Si bien Luis pudo recuperar su departamento, sin duda un tema que es prioritario para quienes tienen arrendatarios morosos o ocupantes ilegales, no pudo recuperar el pago de los servicios básicos.

“Lo que no pude recuperar fueron los costos de los servicios básicos y gastos comunes que nunca pagaron. Hasta el día de hoy me mantengo con una deuda que considera dos años de no pago de luz y agua, más gastos comunes”, explica.

“Solo en gasto de luz hay una deuda de 2.500.000 pesos y 1.400.000 de pesos en deuda de agua. Entiendo que en un momento estos gastos estuvieran en la Ley para poder cobrarlos al arrendatario o condonar estas deudas, pero eso no quedó en la ley, fue eliminado, y no hay como resolver ese tema”, dice.

Consultado por qué no inició un juicio de cobro para poder recuperar los montos adeudados, De Giorgi explica que no puede hacerlo porque es imposible notificar a su ex arrendatario.

“Para poder hacer el juicio de cobro debo tener el domicilio de la persona y no sé dónde está, dónde ubicarla, no tengo cómo notificarla”, indica.

Carolina Moncada, gerente legal de Devuelvemicasa.com, explica que las deudas por servicios básicos es un tema pendiente que ha ido surgiendo en el tiempo desde que se tramitó la ley.

“Porque si bien logran recuperar la propiedad, que es un gran alivio y que ellos mismos señalan que ante las deudas prefieren recuperar la propiedad, se podría revisar una modificación legal para las deudas que quedan en la propiedad”, dice.

Si bien existe la posibilidad de un juicio de cobro, la abogada explica que muchas veces no se toma esa opción porque representa un nuevo trámite para una persona que acaba de salir de un juicio.

“Actualmente hay que hacer un nuevo juicio. Entonces el arrendador no va a estar muy motivado después de que ha logrado sacar a las personas de la casa o departamento en volver a iniciar otro juicio”, dice.

Pero a esa desmotivación se suma que si el deudor no tiene bienes, no hay forma con que responder a la deuda y por tanto, se torna en un juicio con una sentencia pero sin restitución de dinero.

Por ello, no solo queda como desafío ver cómo resolver legalmente las deudas que quedan a los dueños de la propiedad, sino también la posibilidad de crear un registro de arrendatarios morosos, de modo de evitar la práctica de algunos arrendatarios de que se van cambiando de inmuebles dejando con deudas por servicios básicos a sus propietarios.