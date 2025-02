La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió los dichos de su par de Justicia, Jaime Gajardo, quien aseguró que nuestro país está dispuesto a retomar las relaciones con Venezuela, apuntando a que es una represalia del régimen chavista por el Caso Ojeda.

Recordemos que en una entrevista con EFE, con motivo de su visita a España, el ministro Gajardo sostuvo que “nosotros siempre vamos a estar disponibles para retomar las relaciones diplomáticas, porque creemos que esa es la forma de tener la relación entre los países”.

Sus dichos generaron críticas del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien insultó al secretario de Estado chileno, calificándolo como un “jalabolas”.

“Pobre gente, vale, pobre gente, no puede ser que hace tres semanas, cuatro semanas estaban hablando pendejadas (tonterías) de nosotros y ahora, en este momento… ¿Qué ha pasado en estas cuatro semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿O qué no ha pasado? Muy jalabolas (aduladores) son”, dijo Cabello.

Tohá por dichos de Cabello: “Cada vez que tenemos un avance, tenemos reacciones de molestia de parte de autoridades venezolanas”

De visita en Concepción, la ministra Tohá respaldó los dichos de Gajardo, apuntando a que las relaciones diplomáticas están “congeladas” por decisión unilateral de Caracas en represalia por el Caso Ojeda.

“El estado de congelamiento que está en las relaciones con Venezuela es por iniciativa del gobierno venezolano en represalia a las investigaciones que Chile tiene de este caso, no porque Chile las haya querido congelar”, señaló.

“Chile necesita mantener ese vínculo porque tenemos una comunidad de venezolanos gigantesca en Chile, que si no hay relaciones quedan descolgados de sus servicios, de la información, incluso por razones de seguridad, para identificar los antecedentes de alguien cuando está implicado en un delito”, añadió Tohá.

En ese sentido, cuestionó las críticas de Diosdado Cabello a propósito del crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, donde la principal hipótesis es que se trató de un asesinato encargado por el régimen de Nicolás Maduro.

“No han podido encontrar a los asesinos, si ellos jorungan (hurgan) van a encontrar a los asesinos facilito”, sostuvo el ministro venezolano.

Al respecto, Tohá respondió apuntando que “es curioso porque eso es precisamente lo que ha hecho la Fiscalía chilena. El producto de eso es que tiene los avances que tiene y cada vez que tenemos un avance tenemos reacciones de molestia de parte de autoridades venezolanas, lo cual es bastante insólito”.

“Uno esperaría que todos quisiéramos que avanzara esta investigación”, sentenció la secretaria de Estado.

Asimismo, defendió la labor del Ministerio Público y las policías, que ha tenido avances significativos, con 10 personas detenidas y formalizadas, incluyendo extradiciones en proceso y una condena.

Además, resaltó que se han descartado otras tesis, como el de un secuestro extorsivo o un ajuste de cuentas, por lo que ahora solo queda en pie la teoría de un secuestro político ordenado desde Venezuela para intimidar a un opositor al régimen chavista.

“Gracias al trabajo que se hizo pudimos develar que se le había asesinado, que se le había enterrado y se inició un trabajo que ha sido muy largo, pero que ha dado muchos frutos”, sentenció.

Tohá defiende el asilo de Chile a exteniente Ojeda tras críticas de familia

Por último, frente a las críticas del abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, quien cuestionó el resguardo dado por Chile al exmilitar en su condición de refugiado, la ministra Tohá evitó entrar en polémicas.

“Cuando hay una familia y su abogado que es víctima de un delito de ese tipo, jamás como Gobierno vamos a generar una polémica con la víctima, entendiendo su afectación”, explicó.

“El señor Ojeda, su familia en Chile, estaban en condición de refugiado. Y el Estado de Chile, en su legislación y en sus acuerdos internacionales, tiene dos obligaciones con los refugiados. Una, es otorgarles residencia definitiva para que puedan tener todos los derechos propios de un residente. Por ejemplo, permiso de trabajo, que de hecho el señor Ojeda tenía y de hecho trabajaba legalmente en el país”, profundizó.

“Y segundo, el compromiso de no devolución, que quiere decir que mientras la persona está refugiada no se la puede deportar, no se la puede mandar de vuelta a su país, porque el refugio se basa en que está en peligro en su país”, dijo.

En ese sentido, la ministra Tohá aseveró que “esas obligaciones Chile las cumplió plenamente en el caso del teniente Ojeda. Lamentablemente, eso no fue suficiente para evitar que estos asesinos hicieran lo que hicieron con él”.