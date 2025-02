Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, rechazó la posibilidad de una primaria con Chile Vamos a pesar de su ascenso en las encuestas, alcanzando un 13% de preferencias según Cadem. Kaiser enfatizó que de lograr entre 18 y 20 puntos, iría directamente a primera vuelta, basándose en el respaldo popular. Criticó a Chile Vamos por no aumentar su posición pese a liderar con Evelyn Matthei (20%) y acusó al bloque de cometer errores, como creer que una mala reforma previsional beneficiaría a su candidata. El legislador subrayó que no participará en una primaria amplia con Chile Vamos al considerar que no son sólidos políticamente, comprometiéndose a respaldar a Matthei aun en caso de perder y denunciando operaciones políticas que van en contra de los principios de una sociedad libre.