La diputada María Luisa Cordero compartió un video en sus redes sociales, para referirse al tenso momento que se vivió en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde aseguró que los padres de personas con esquizofrenia cometen suicidios.

En la instancia parlamentaria se discutía el proyecto de ley corta de isapres, momento en que la parlamentaria independiente, pero integrante de la bancada de Renovación Nacional, hiciera el cuestionado comentario.

“Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”, comentó la psiquiatra.

A raíz de esto, la diputada publicó un video en su cuenta de X y señala que “he sido víctima de muchísimas agresiones ayer, en ocasión a una situación que se vivió en la Comisión de Salud, que habíamos estado trabajando, estaba muy tensa. Y yo me referí a la tragedia que experimentan los familiares de los esquizofrénicos”.

“Yo acabo de cumplir 55 años de médico y trabajé prácticamente 30 años en el Instituto Psiquiátrico (…). Es tal mi preocupación por los esquizofrénicos, que yo introduje, junto a otros colegas, el electroshock con anestesia general en plena dictadura, el año 83′. De modo que las personas que me maltratan por lo que pasó ayer, no tienen idea lo que yo he hecho por los pacientes psiquiátricos de Chile”, argumentó la doctora Cordero.

Añadiendo que “he tenido muchísimas mamás y papás agredidos por sus hijos. Para que ustedes sepan me correspondió hospitalizar a una mamá de un paciente, años atrás, porque le partió el hombro con un hacha (…)”.

“Cuando se pongan a hablar de los pacientes esquizofrénicos, no son mascotas, son seres humanos muy complejos, rodeados de una familia que sufre una eternidad”, precisó la parlamentaria.

Asegurando que anoche recibió múltiples “muestras de apoyo, entre ellas, de una hermana de un expaciente mío. Me dijo ‘doctora, quién más en Chile sabe todas las vicisitudes que hemos vivido los parientes de los pacientes esquizofrénicos”.

En esta línea, Cordero dijo que se queda con el apoyo y no con “la histeria y la victimización, que está tan de moda. Yo soy una persona fuerte y no me victimizo”.