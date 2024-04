El Tribunal Constitucional (TC) informó la tabla de la Sesión Ordinaria del Pleno del próximo jueves 11 de abril, en la que se informa que revisarán el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Eduardo Macaya, quien está imputado por abuso sexual contra menores a 14 años.

El imputado, de 71 años, fue acusado por familiares de una niña de 12 años, por actos reiterados de connotación sexual, ilícitos que habrían sido perpetrados en la comuna de Placilla.

Frente a esta indagatoria es que el imputado, padre del presidente de la UDI, el senador Javier Macaya Danus, presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC) mediante su abogado, Juan Carlos Manríquez el pasado 9 de noviembre.

La defensa de Macaya busca que, de ser declarado culpable, se declare inconstitucional para su caso la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N°18.216.

Es decir, que quede sin efecto dicha norma, la que impide una sustitución de penas para quienes sean condenados por abuso sexual, en particular cuando esos delitos son perpetrados contra menores de edad.

Sustitución de penas que considera, entro otras, remisión condicional de la condena, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva o cumplimiento vía prestación de beneficios a la comunidad.

Cabe recordar que Eduardo Macaya estuvo en prisión preventiva por el caso, pero luego de pagar $150 millones, se le aplicaron medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario.

Además de la movida en el TC, la defensa de Eduardo Macaya buscó la reapertura de la investigación, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía de San Fernando.

La resolución consigna que no procedía la respectiva reapertura, dado que las diligencias pendientes no habían sido solicitadas durante el proceso por la defensa del imputado, sino por el Ministerio Público, por lo que la petición no era procedente. La investigación se cerró el pasado 29 de febrero de 2024.

Con esta decisión, el proceso continúa su tramitación hasta la audiencia de preparación de juicio oral.