Exministros Chadwick y Delgado no asistirán a comisión investigadora del caso Audio

Los exministros Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado no asistirán a la comisión especial investigadora del denominado Caso Audio, que involucra al polémico abogado Luis Hermosilla.

Así lo informaron en sendas comunicaciones enviadas la mañana de este lunes a la Cámara de Diputados, donde se indagan los posibles nexos, tanto del exministro Chadwick, como del resto de los expersoneros de Gobierno, con el abogado Hermosilla, imputado por eventual cohecho a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero.

“Por motivos de agenda me es imposible asistir a la comisión especial que se me invita”, señaló el exministro Rodrigo Delgado.

“Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estimen pertinentes”, añadió.

Por su parte, Chadwick se excusó debido a sus actividades académicas, ya que actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.

“En la actualidad estoy exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica. Por consiguiente – y como la comisión bien lo sabe – pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita”, señaló.

No obstante, se mostraron abiertos a recibir un cuestionario de preguntas relativas al caso y su eventual vínculo con el controvertido jurista.

Al respecto, fuentes de Radio Bío Bío señalaron que de aquí al miércoles la comisión va a elaborar un cuestionario que se les enviará a ambos.

Desde el gobierno, en tanto, la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, enfatizó que “es sano para la democracia” que las exautoridades asistan a la instancia.

“Es evidente que exautoridades como ellos, cuando son invitados al Parlamento, no están obligados a asistir, pero siempre es sano para una democracia escuchar cuáles son sus razones, sus antecedentes, sus opiniones frente a un caso que de alguna otra manera los involucra”, sostuvo.

“Hemos conocido indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata y, por lo tanto, esperamos que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

En esa línea, la ministra Vallejo pidió entregar y transparentar los contratos del gobierno anterior con Luis Hermosilla, cuando se desempeñó como asesor.

“Todo contrato que se encuentre se le entregará y se le reportará al Congreso Nacional y también al Ministerio Público, porque sea o no sea delito, puede servir, evidentemente, para la investigación que está en curso a propósito de las redes del abogado Hermosilla”, enfatizó.

Mientras, el diputado y presidente de la Comisión, Daniel Manouchehri, cuestionó la decisión de Chadwick.

“Aún no aclara qué hacía con la información que le pasaba Hermosilla respecto de investigaciones secretas, información entregada de manera ilegal por ex director de la PDI. A quien las entregaba Chadwick? Que hacía con esa información?”, señaló en la red social X.