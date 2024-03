El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, utilizó sus redes sociales para referirse a lo anunciado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, respecto a que están evaluando la presentación de acciones legales en contra de él.

En entrevista con CNN Chile, Letelier fue consultado por la situación del alcalde Jadue y si el CDE intervendrá en la investigación por presuntos delitos en la administración de las farmacias populares, a lo que el abogado indicó que habrán novedades en el corto plazo.

“Tenemos mucho más avanzado que otro tipo de casos, es un caso que hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas, y eso permite mirar que es un caso que va a tener novedad en el corto plazo”, sostuvo.

A raíz de esto, Jadue escribió en su cuenta de X que “un exContralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos, no fue cierto. Ahora se dice, también por prensa, que he tenido “conductas ilícitas” y que se evalúa, quizá, la posibilidad de… uff que daño hacen los minutos de fama de algunos”.

“Le recuerdo al Presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución, dirigida al Fisco, por nulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría…”, añadió el jefe comunal.

