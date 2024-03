Diferentes autoridades de Gobierno, incluidos la ministra Vocera, Camila Vallejo, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteraron que no les corresponde llamar a la movilización o presión social para lograr la aprobación de reformas, como lo planteó el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.

El senador del PC aseguró este martes que, ante lo que catalogó como un “quiebre brutal” al interior del Senado y frente la poca probabilidad de aprobar las reformas, el gobierno debería privilegiar “la presión social y ciudadana en las demandas sociales”.

“No me digan que soy violentista por decir que la gente tiene derecho a manifestar su opinión (…) Porque eso es parte de la democracia y tiene que haber presión ciudadana que les diga hoy a quienes estén en el Senado ‘queremos mejorar las pensiones hoy día’”, opinó Daniel Núñez.

Frente a esto, en conversación con Radio Pauta, el ministro Luis Cordero comentó que “la movilización social es históricamente una iniciativa de la sociedad civil de los partidos políticos y yo creo que diferenciar esos ámbitos es bien relevante”.

Eso sí, insistió en que “no corresponde” que el Gobierno llame a la movilización social para presionar al Congreso.

Además, explicó que “lo que corresponde es que el Ejecutivo ejerza sus atribuciones. La obligación nuestra en el Congreso es tratar de conversar y generar acuerdos para llevar a cabo reformas”.

En tanto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, buscó quitarle impacto a las palabras de Daniel Núñez, y aseguró que a partir de ellas se generó “una suerte de falsa polémica”.

“A nosotros no nos corresponde y no nos va a corresponder nunca llamar a la movilización social, aunque entendemos la importancia de la expresión ciudadana frente a discusiones que parecen a veces muy de élite”, dijo Camila Vallejo en radio Agricultura.

Agregó que las opiniones respecto de diferentes temas “se vierten constantemente”, principalmente “de los partidos, de los parlamentarios, incluso de los empresarios como la CPC y uno se pregunta dónde está la opinión ciudadana”, agregó.

La secretaria de Estado resaltó que “no he escuchado jamás a alguien decir que se convoque a una especie de estallido social. No ha sido parte del debate ni de quienes han estado a favor de las declaraciones del senador, ni los que han estado en contra, porque no existe ese llamado”.

Camila Vallejo precisó que “las amenazas reales que tenemos a la democracia es el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y la falta de acuerdo en política (…) no el valorar o llamar a que la ciudadanía tenga un rol en una discusión que no puede ser solamente de élite”.

Mientras que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve insistió en que “no le corresponde al Gobierno presionar a nadie, pero como ustedes ven aquí, gobernar implica construir consensos con la política”.

En ese sentido, Monsalve destacó que, gracias a los acuerdos, se aprobaron 23 de 31 proyectos de la agenda de seguridad en el Congreso, entre otras.

Por último, aseguró que “el Gobierno no va a renunciar, por supuesto, a construir mayorías, ni políticas ni sociales, pero esa mayoría, el Gobierno las construye con trabajo y con diálogo social”.