Tras la "advertencia" proveniente de la oposición, la secretaria general del PC sostuvo que si los dichos de Núñez "para algunos es razón para no respetar un acuerdo, que lo digan de esa manera y no traten de buscar excusas". Esto, especialmente en medio de la disputa por presidir la Cámara de Diputadas y Diputados.

La secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió a los dichos del senador Daniel Núñez (PC), quien instó al Gobierno a a recurrir a la “presión social” para destrabar reformas sociales.

Recordemos que fue en conversación con CNN Chile que el parlamentario comunista manifestó que el Ejecutivo debería “convocar a la presión de la ciudadanía” para las reformas, ya que en el Senado hay un “quiebre brutal”.

Tras lo anterior, Figueroa comentó que lo dicho por Núñez está relacionado con que “en un cuadro como el que se está viviendo, o en otros escenarios, no solamente el actual, el rol de los actores sociales no puede ser decorativo y evidentemente es importante considerar su opinión”.

Consultada respecto a si lo dicho “puede llevar a un estallido social”, tal como lo acusó la alcaldesa Evelyn Matthei, la expresidenta de la CUT respondió que “eso es extremar el argumento”.

Figueroa por dichos de Núñez: “Es más bien un planteamiento que ha sido histórico en el partido”

A la vez, Figueroa hizo la relación con la disputa que existe para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, luego que desde la oposición aseguraran que buscan “impedir que el PC llegue a la testera”.

“Si hay sectores que en este país pretenden, a partir de las palabras del senador Núñez, no respetar acuerdos suscritos para la institucionalidad, en este caso del Parlamento, respecto de la presidencia de la Cámara de Diputados, es mejor que no busquen argumentos en las palabras de un senador para sostener su falta de cumplimiento al acuerdo. No confundiría los planos”, dijo ante eso la dirigenta comunista.

Reiterando que lo dicho por Núñez responde a la importancia de los actores sociales, Figueroa comentó que “si eso para algunos es razón para no respetar un acuerdo, que lo digan de esa manera y no traten de buscar excusas, en palabras que, insisto, no tienen ninguna otra intención y no debieran llevar a ninguna otra interpretación antojadiza”.

“Es más bien un planteamiento que ha sido histórico en el partido, de reconocimiento del importante rol que pueden jugar los actores sociales organizados y, por lo tanto, en ese sentido no veo en las palabras del senador ningún emplazamiento hacia el Ejecutivo”, cerró.