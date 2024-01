El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, se refirió a la seguidilla de reuniones de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la casa del lobbista Zalaquett, señalando que ella “no ha estado a la altura, ella se ha transformado en un problema para el Gobierno”.

Recordemos que la polémica en torno a la ministra Rojas, se dio luego de que este miércoles se conociera que mantuvo una tercera reunión en la casa del militante de la UDI, Pablo Zalaquett, reunión que no se informó con anticipación.

En esa línea, el legislador sostuvo que “creo que ella hoy día es una piedra en el zapato para La Moneda, ella ha logrado enlodar un poco el gran trabajo que ha desarrollado el Presidente Gabriel Boric”.

“Ha habido una reacción del mundo político. Ayer las bancadas de derecha, que han sido muy vehementes, han sido muy enfáticos en perseguir el caso convenio, vimos una actitud un poco más reflexiva o más expectante de lo que puede hacer la formalización de hoy de la exalcaldesa Cathy Barriga”, argumentó Ilabaca.

“Lo ilegal es la poca transparencia”

Por ello, fue tajante al destacar que ante hechos de corrupción y/o el mal uso de recursos públicos es necesario aplicar el mayor rigor de la ley. “No le podemos ceder ningún milímetro ni a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado ni a la corrupción”, señaló.

“Cuando permitimos y hacemos estos análisis parciales, cuando me conviene un sí y cuando no me conviene es un no, lamentablemente quien sale dañada es la institucionalidad democrática; y en el caso de Cathy Barriga espero por parte de la derecha, que sean tan críticos como lo han sido con los casos convenios” agregó.

Siguiendo la misma línea, Ilabaca hizo una comparación entre las ministras Maisa Rojas y Jeannette Jara, destacando la seriedad, al interior del gabinete, de la jefa del ministerio del Trabajo. “Yo creo que cometió un error en no haber declarado aquellas reuniones, reuniones que no son ilegales”, declaró.

“Lo ilegal es la poca transparencia. Y ella reconoció su error y declaró e informó, a diferencia de otros ministros”, sentenció Ilabaca.