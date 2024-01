El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió evitar normalizar la narcocultura, en medio de la polémica generada por la presencia del cantante urbano “Peso Pluma” en el Festival de Viña.

Recordemos que la participación del artista mexicano ha causado revuelo, especialmente luego de una columna del sociólogo Alberto Mayol, donde apuntó a los recursos públicos involucrados en traerlo, pese a sus controvertidas canciones donde hace apología al narcotráfico.

Al respecto, Coloma calificó lo sucedido como “impresentable”, pidiendo a las autoridades tomar cartas en el asunto, aludiendo al sentido común.

“Es absolutamente impresentable que estemos dando en el evento más masivo de Chile, con la mayor difusión, una normalización de la narcocultura”, criticó.

“Por eso le pido formalmente, con todo el respeto que eso supone, que no se dé este paso de normalizar la narcocultura que significaría esta actuación en Viña del Mar, de alguien que representa exactamente lo que tratamos de evitar”, añadió el presidente del Senado.

En ese sentido, desestimó la defensa por parte del Gobierno, respecto a generar leyes para regular este tipo de situaciones.

“Creo que objetivamente los gobiernos tienen la herramienta para poder hacerlo. Creo que no todo se arregla con leyes, las cosas se arreglan también con sentido común. Yo pido el sentido común”, sostuvo el senador Coloma.

En esa línea, junto con lamentar la postura del directorio de TVN y la Municipalidad de Viña del Mar, quienes evitaron intervenir en la controversia generada por la presencia de Peso Pluma, Coloma emplazó al Presidente de la República, Gabriel Boric.

“Si él cree que es necesario una ley, yo no lo creo. Creo que hay otra forma”, sentenció Coloma.

“Estamos ante un enemigo poderoso, que tenemos que combatirlo. Eso es justamente lo que yo no entiendo cuando se normaliza a quien expone el caso de la narcocultura, como estamos viendo en Viña”, fustigó.

“Cuando se gasta millones en prevención a la juventud respecto a la mala influencia del narcotráfico y después de eso, en el evento más importante de un punto de vista de televisión, se normaliza el narco, eso es lo que realmente a uno le cuesta mucho entender y por eso hacemos el llamado al Gobierno y al presidente de la República”, insistió.

Por otro lado, Coloma valoró la idea de utilizar a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público, recordando lo que sucede con las Fuerzas de Paz.

“Me parece que podemos avanzar en una lógica de incorporar al rol de las Fuerzas Armadas en recuperar la seguridad perdida de nuestro país”, opinó.

“Pero insisto, no sacamos mucho si cambiamos las leyes para mejorarlas, incorporar más elementos para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, si simultáneamente, cuando hay alguien que hace apología del narco, no tiene problema alguno. Eso yo no lo entiendo conceptualmente”, concluyó.