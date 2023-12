“Respecto de Miguel Crispi, no es militante de mi partido, es parte del segundo piso más cercano del Presidente y es él quien tiene que tomar las determinaciones”, dijo la presidenta del Partido Socialista (PS).

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la situación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Recordemos que durante esta jornada, la Comisión Investigadora de la Acusación Constitución contra el secretario de Estado sesionará y escuchará a los primeros expositores, correspondientes a abogados constitucionales.

En específico, esto significa que se abordará si el libelo se ajusta o no al marco legal. En tanto -desde el viernes, día en que fue notificado- Montes tiene un plazo de 10 días para presentar su defensa.

Vodanovic (PS) sobre Montes: “Seguir hasta las últimas consecuencias…”

A diferencia de otros presidentes del Socialismo Democrático, que han dicho que tanto Crispi como Montes debiesen presentar su renuncia si su figura es un problema para el Gobierno, Vodanovic respaldó al jefe del Minvu.

“A mí no me gusta esto del empate, de que salgan uno de un lado, otro de otro porque así todos quedamos contentos, creo que no es la idea”, dijo en Radio USACH.

Agregando que “el Presidente es el que evalúa. Respecto de Carlos Montes, como partido, yo como presidenta, hemos tomado esta decisión en conjunto con el ministro y que es respaldada por el Presidente, de seguir hasta las últimas consecuencias”.

“Respecto de Miguel Crispi, no es militante de mi partido, es parte del segundo piso más cercano del Presidente y es él el que tiene que tomar las determinaciones”, concluyó la socialista.