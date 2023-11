Tras desplegar una jornada de paro nacional de 48 horas el pasado miércoles y jueves, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Educación (Andime) anunció la continuidad del paro hasta el restablecimiento de la mesa de negociación con el ministerio.

El pasado lunes 6 de noviembre comenzaron las movilizaciones por parte de la Andime, donde la principal demanda es aumentar los sueldos, especialmente en los tramos donde los trabajadores reciben el sueldo mínimo.

También, piden reducir las brechas salariales dentro de la repartición, pues afirman que con el sueldo de dos asesores alcanzaría para mejorar las condiciones de todos los auxiliares.

Por otra parte, aseguran que el paro continúa al no recibir una respuesta a las demandas por parte del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Postulaciones complementarias al Sistema de Admisión Escolar

Este viernes comenzó el periodo complementario de postulación al Sistema de Admisión Escolar, que se extenderá hasta el 24 de noviembre.

El periodo Complementario de postulación es para aquellos que no postularon en el periodo principal, para quienes rechazaron el establecimiento en el que fueron admitidos y para los que no fueron asignados en ningún establecimiento. No pueden participar aquellos que aceptaron el resultado de su postulación en el periodo principal.

Si bien el proceso es en línea, el Mineduc dispondría de distintos puntos de apoyo, distribuidos en sus oficinas regionales.

Sin embargo, debido al paro nacional, los funcionarios estiman que no habrá atención presencial, por lo que todas las dudas deberán ser canalizadas a través de la pagina web del Sistema de Admisión Escolar.