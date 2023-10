El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, detalló parte de los antecedentes para solicitar una orden de detención en contra de Héctor “Niño” Guerrero, líder del Tren de Aragua, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Recordemos que el mandamás de la peligrosa organización criminal ha generado una alerta masiva en todos los países de la región tras su fuga de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela.

Teniendo en cuenta que de los cerca de 40 imputados por causas vinculadas al actuar del Tren de Aragua en Chile, al menos 5 o 6 tenían cercanía con la cúpula máxima de la organización, existe la posibilidad de que el “Niño Guerrero” intente ingresar a territorio nacional, algo que puso en alerta al Ministerio Público.

“Se suponía que estaba preso en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, pero ahora que sabemos que no está ahí, pero no sabemos si se fugó en el día que se dijo que se fugó, o si se fugó con autoridad, o si alguna vez estuvo ahí. Al día de hoy día yo puedo me pongo de dudar de todo”, dijo Arancibia a El Mostrador.

“Se dice que podría estar acá, allá, en cualquier parte, pero evidentemente él tiene contactos y miembros de su organización en distintos países de América y evidentemente en alguna parte se va a tener que refugiar. Y esa parte no sabemos cuál va a ser, pero no podemos ser tan ingenuos como para pensar que aquí no va a llegar ningún bandido”, reconoció.

Al respecto, el fiscal de Tarapacá detalló que el líder del Tren de Aragua tiene conocimiento directo y permanente de todo lo que se hace en Chile, como los homicidios, secuestros, tráfico de personas y de drogas.

De hecho, Arancibia aseguró que “hemos tenido también conocimiento de instrucciones precisas que él ha enviado de Chile para que se hagan determinadas cosas, delitos incluidos”.

“También él ha resuelto e incluso ha intervenido en resolver algunos problemas que se han producido aquí en Chile con su organización. Ha recibido dinero, desde luego, por lo cual tenemos lavado de activos también”, añadió.

De acuerdo al persecutor, el líder del Tren de Aragua estaría utilizando redes sociales para comunicarse e impartir instrucciones.

“Hay distintas fórmulas que ellos han escogido para ir comunicándose e ir distribuyendo instrucciones a sus células”, detalla.

“Esto es una organización muy jerárquica, extraordinariamente jerárquica. No es que Héctor Guerrero se comunique con el último “soldado” que va a apretar el gatillo. No. Esto va pasando de nivel en nivel. Aunque usted se consiguiera el teléfono, no lo puede llamar directamente”, añadió Arancibia.

“Es todo muy compartimentado y son pocos los que tienen acceso a poder conversar o tratar directamente con él. Entonces, más que mensajes de WhatsApp, como los que nosotros conocemos, hay distintas formas de comunicación, incluso a través de los estados de WhatsApp, en que se mandaban instrucciones por breves periodos”, indicó.

De todas maneras, Arancibia resaltó que “no es fácil vincular a una persona que se ha encontrado siempre supuestamente en el extranjero respecto de hechos ocurridos en nuestro país”, sostuvo el persecutor.

No obstante, indicó que “el método que hemos ido utilizando en todo el trabajo que hemos llevado a cabo con el tren de Aragua en estos dos años es enfocarnos hacia la estructura completa, más allá de delito por delito”.