En un par de semanas, el Gobierno ingresará el primer proyecto de ley relativo al Pacto Fiscal para el desarrollo y el bienestar que presentó, a inicios de mes, el presidente Gabriel Boric.

La primera parte se relaciona con los ejes de modernización del Estado y fiscalización de las obligaciones tributarias. Puntos en los que no hay mayor disenso.

Las mayores discrepancias se generan respecto del segundo proyecto de ley. Esto, debido a que ahí es donde se debatirá sobre aumento de la tributación e impuesto a la renta.

Es por ello, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, convocó -este jueves- a una nueva reunión con los partidos políticos. La instancia tiene como objetivo afinar los puntos del primer proyecto y llegar a acuerdo en los del segundo.

Evópoli se suma a la UDI y se resta de reunión por Pacto Fiscal

Pese a que el secretario de Estado aseguró que la mayoría de las respuestas a la invitación han sido favorables, la UDI y Evópoli ya decidieron restarse.

El senador Gustavo Sanhueza informó que la UDI declinó participar debido a que el presidente Gabriel Boric no ha abordado “como corresponde” la situación del Caso Convenios y no avanzarán en un ajuste tributario si no hay garantías de que el dinero se manejará con responsabilidad.

En Evópoli el motivo fue otro. Según informó el senador Luciano Cruz-Coke, la mala experiencia en la mesa por la reforma previsional y la baja, o nula, recepción de las propuestas de oposición en estas materias gatillaron que decidieran restarse.

“No quieren que este Gobierno avance”, dicen desde el oficialismo

De parte del oficialismo, el diputado y jefe de bancada del PC, Boris Barrera, dijo que esto es una pésima noticia que sólo deja entrever que la oposición se niega a los avances.

El Ministerio de Hacienda informó que el objetivo de la cita es presentar el Pacto Fiscal a los partidos políticos y recibir las primeras retroalimentaciones que permitan afinar la reforma.