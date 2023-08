El diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, solicita censura de la presidenta de la Comisión Investigadora SML-restos óseos, Lorena Pizarro (PC), por un eventual conflicto de interés en el caso.

La comisión tiene como objetivo establecer por qué durante décadas no se identificó los restos humanos de potenciales detenidos desaparecidos que se encontraban en poder del Servicio Médico Legal.

El diputado de oposición explicó que él pidió la renuncia de la parlamentaria, pero al no concederla, ha censurado la mesa en razón de lo siguiente: “Existe un conflicto de interés. Hay una denuncia del 28 de junio del 2018, en la cual dirigentas de la Asociación, que dirigía la señora Lorena Pizarro, renunciaron a su organización en razón de que esa organización habría tenido en su poder restos humanos, posiblemente de detenidos desaparecidos, también durante décadas, sin entregarlos ni siquiera al Poder Judicial. Eso se hizo recién con posterioridad”.

“La presidenta sostiene que habría un peritaje forense respecto de estos restos, pero ese peritaje forense no se nos ha presentado y, por otro lado, nosotros necesitaríamos un contrachequeo también”, precisó Kaiser.

Kaiser pide censura de la diputada Lorena Pizarro

Así también detalló que “no se explica, por otro lado, que se hayan entregado esos mismos restos que supuestamente no tenían nada que ver con detenidos desaparecidos, posteriormente al juez (Mario) Carroza”.

“Es por esa razón que yo he citado o he pedido que se invite a dirigentas de esta asociación, que renunciaron en razón de este escándalo para que den testimonio también en la comisión investigadora”, indicó el parlamentario.

Kaiser recalcó que “no puede ser que una persona que tiene conflictos de interés, porque potencialmente haya gestionado mal el tema de las búsquedas de detenidos desaparecidos, sea la presidenta de la comisión que está encargada de ver por qué no se identificó a tiempo a los detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico legal, para entregarlos a los familiares. Eso ha sido un abuso por parte del Estado, absolutamente impresentable, y esta comisión tiene que actuar con la mayor transparencia posible”.

Finalmente, el diputado señaló que la censura se estaría votando probablemente durante la próxima sesión.

Comisión Especial Investigadora

La diputada Pizarra explicó que “esta comisión especial investigadora la impulsé porque me parece impresentable que en Chile hayan existido 89 cajas con osamentas en la Universidad de Chile, luego en el Servicio Médico Legal (…) me acabo de enterar de que la inmensa mayoría de ellas sin periciarse, pero además en un desconocimiento de las agrupaciones de familiares que siempre hemos estado muy pendientes de lo que significa el hallazgo de cada osamenta”.

“Tuvimos hoy día nuestra segunda sesión, donde vino la Universidad de Chile. Hizo una rigurosa explicación de cómo llegaron en modo custodia esas 89 cajas, y cómo en algunos momentos de la historia se hizo pericias que pidió alguna o algún juez o ministra y ministro de dedicación exclusiva. Y esa es el objetivo de esa comisión”, añadió la parlamentaria.

Infamia y cobardía

Respecto a los dichos de Kaiser, Pizarro los partió calificando como “una infamia y una cobardía”.

“Por suerte no es la primera vez que me enfrento a la derecha y a los violadores de derechos humanos, y parece que no va a ser la última”, señaló la parlamentaria del PC.

En este sentido, la diputada expresó lo siguiente: “Lo primero que voy a decir es que soy hija de un detenido desaparecido desde los 10 años, desde que tengo uso de conciencia. No sé dónde está mi padre. Sé que lo llevaron a un cuartel de exterminio y no sé si le inyectaron cianuro o le sacaron las uñas o lo quebraron entero a palos. No tengo idea dónde está. Y tengo un suegro que además también es detenido desaparecido”.

“¿Existirá mayor infamia que decirle a un familiar de detenido desaparecido que se inhabilite porque tiene conflicto de interés?. Que más quisiera yo que no ser hija de un detenido desaparecido, que más desearía yo que no existiera esta comisión especial investigadora porque en Chile no hubo una o un solo detenido desaparecido”, precisó la legisladora.

Detenidos desaparecidos

En este contexto, Lorena Pizarro explicó que esto le parece “propio de la infamia de la extrema derecha”.

“Ahora voy a explicar a lo que el señor Johannes Kaiser hizo en la comisión. Cuando yo no era presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas, hace muchas décadas, en los 90, cuando en el edificio de al lado el dictador estaba sentado, cuando el decreto Ley de Amnistía era pan de cada día. Como en muchas oportunidades, disculpen lo que voy a decir. Hasta huesos de pollo fue a dejar la gente pensando que podía ser un detenido desaparecido. Y tiene que ver con el dolor que esto significa y la solidaridad que esto ha despertado”, comentó la parlamentaria oficialista.

Luego explicó que “en un momento en que yo no estaba presidiendo la agrupación, se fueron a dejar unas osamentas, osamentas que los peritos de entonces señalaron que eran arqueológicas (…) Yo no estaba en el directivo, voy a insistir en eso, pero comparto absolutamente lo que hicieron. Los guardaron en una caja porque si no los iban a botar. Si nosotros buscamos, aunque fueran arqueológicos, tenía que ver con cuidar, custodiar algo que hemos buscado por tantos años. Eso se guardó por décadas”.

“Llegué años después a presidir esa organización y aparecieron estos fragmentos, y quienes eran dirigentes de la época señalan que eran arqueológicos. Algunos familiares, que no los voy a nombrar por respeto, porque la desaparición forzada provoca mucho dolor y provoca reacciones que no tienen ninguna lógica más que la brutal impunidad. Y lo que ocurrió fue que algunos familiares sentían que se estaban ocultando la desesperación que fuera su familiar. Se les dijo: son arqueológicos. Pero yo no voy a culpar a un familiar que, al igual que yo, lleva 46, 47, 48 o 50 años buscando sin encontrarlo y se desesperaron y pensaron que eso podía ser de su familiar”, manifestó Pizarro.

“Quiero decir que cuando yo recabé, cuando supe de la existencia de esos restos, fui con el directivo de entonces y una exdirigente de la época. Todo esto lo pueden ver en la prensa. Fui a donde el ministro Carroza, que es el responsable, era el responsable de estas causas y le hicimos entrega, con un testimonio de una dirigente de la época que hizo este mismo relato, que yo no tenía que ver porque no estaba (…) Seguramente si hubiese sido presidenta entonces y no hubiese tenido qué hacer con ellos, no los habría tirado a la basura porque habría sido brutal para nosotros, que a esta altura, así como exigimos justicia, saben que estamos buscando huesos, restos de restos. Eso es lo que nos entregan. Entonces yo no sé si el que se tiene que inhabilitar es él que no entiende la magnitud de la desaparición forzada”, añadió la legisladora.

Finalmente, Pizarro dijo que “más allá de la fortaleza que uno pueda tener en esto, esto es revictimizar, esto es abrir la herida cada segundo (…) A mí me da lo mismo que me censure”.