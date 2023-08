La diputada Pizarro acusó a su colega republicana de increparlas diciéndoles "comunistas, levantadas de raja". Mientras que Barchiesi aseveró que la amenazaron, advirtiéndole que no se cruzara con ellas. Todos los antecedentes serán llevados a la Comisión de Ética de la Cámara.

Un duro encontrón protagonizaron las diputadas comunistas, Lorena Pizarro y Alejandra Placencia, con su par republicana, Chiara Barchiesi, en donde se agredieron verbalmente.

Se trató de un hecho registrado la mañana de este miércoles entre el Hall El Pensador y los pasillos de la Cámara de Diputados, a propósito de la contratación del excarabinero Sebastián Zamora Soto, para que desarrolle labores administrativas, tomando en cuenta sus estudios en Ingeniería en Administración Pública.

Recordemos que este último fue formalizado por el delito de homicidio frustrado de un adolescente en el Puente Pío Nono, en la región Metropolitana.

Diputadas comunistas: “Se refirió a nosotras como ‘comunistas, levantadas de raja"”

Al respecto, la diputada comunista, Lorena Pizarro, aseguró que “estábamos conversando entre las diputadas comunistas de que él estaba acá. Comprenderán que no nos es indiferente aquello, nos es doloroso, nos es preocupante, porque son formas de impunidad”.

“Y ella, en un diálogo entre diputadas comunistas que estamos acá, nos increpó y se refirió a nosotras como ‘comunistas, levantadas de raja’. Textuales palabras”, relató.

“Nos interesa muy poco su nivel de ordinariez. Lo que sí nos preocupa que ese es el inicio del anticomunismo tan brutal, donde a los comunistas y la izquierda nos intentaron eliminar”, rememoró.

En ese sentido, Pizarro reconoció que “fuimos a encarar esa forma de referirse, porque le guste o no, los comunistas estamos en este espacio porque contamos con una adhesión popular”.

Tras lo sucedido, la diputada Pizarro confirmó que llevará a su par republicana a la Comisión de Ética. “Estamos demasiado molestas. La vamos a llevar a Ética, porque no estamos dispuestas a aceptar que este nivel de impunidad tan brutal pase inadvertido”, fustigó.

Barchiesi acusó a diputadas comunistas de “matonaje”

Sin embargo, Barchiesi retrucó acusando a sus colegas comunistas de “matonaje”, anunciando que también hará una presentación en la Comisión de Ética de la Cámara.

Según relató, sus colegas la habrían emplazado por la presencia de Zamora, sacándole en cara su vinculación con el denominado Caso Pío Nono.

“Hoy me vi enfrentada a un acto de matonaje por parte de un grupo de diputadas comunistas por la simple razón de pedirles respeto para mi equipo de trabajo”, señaló la parlamentaria republicana.

Respecto a Sebastián Zamora, alegó que “se trata de un caso judicial que aún está en proceso, por lo tanto, no hay una definición judicial al respecto. En este sentido, la diputada Pizarro falta a la verdad cuando habla de impunidad”.

“No puede ser que en este Congreso una diputada sea agredida y violentada por sus pares. Menos que no me dejen avanzar por los pasillos señalando ‘No te cruces con nosotras’. A todas luces una frase de baja estofa, no digna de autoridades de este país”, cuestionó.

Así también, Barchiesi sostuvo que “lo que han hecho esta mañana con Sebastián no es más que un nuevo acto de cancelación, como lo han hecho en innumerables ocasiones partiendo con Patricio Fernández”.

“Por esta razón las llevaremos a Ética para que respondan por este acto de violencia en la Cámara de Diputados, que es el lugar privilegiado para el diálogo”, concluyó.

Mientras, el diputado republicano Agustín Romero, acusó a las parlamentarias comunistas de hacer una “encerrona” a Barchiesi.

“Las diputadas comunistas se comportan así, normalmente atacan en patota cuando una diputada está sola y no es la primera vez que los chilenos ven como los comunistas son agresivos, especialmente con una diputada que lo único que ha hecho es contratar a una persona que en este momento es completamente inocente”, aseveró.

“Estas diputadas atacan en patota y que cuando uno no está de acuerdo te increpan entre varias y te hacen estas encerronas”, advirtió.