En medio de la discusión parlamentaria para determinar la aprobación o rechazo de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la diputada independiente, pero parte de la bancada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, protagonizó un comentado momento que quedó registrado en video.

Y es que, cuando los diferentes parlamentarios intervenían para justificar su rechazo o aprobación al juicio político contra el secretario de Estado de Educación, la diputada Cordero solicitó, en al menos tres ocasiones, pidio intervenir y dar sus descargos.

Una vez que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, le cedió la palabra. “Perdón, la diputada Cordero me ha pedido la palabra punto de reglamento, y lo he olviado en tres ocasiones”, dijo Mirosevic, para luego recordarle que antes de hablar, debía puntualizar el artículo al cuál se referiría.

La respuesta de María Luisa Cordero no fue la esperada y comenzó la polémica.

Mirosevic: “Tiene que mencionar el artículo”

Cordero: sí, está rojito, eso le encanta a ustedes. Yo no, yo quiero nomás decir algunas pequeñas cosas, si no me faltan el respeto, tengo 80 años. Dónde está la sororidad? Chiquillas diputadas?

Mirosevic: A ver diputada, le pido silencio, por favor, silencio. Le pido por favor que mencione el artículo del Reglamento, como se lo hemos hecho pedir a cada uno de los que ha intervenido respecto de…

Cordero: No me lo sé, señor presidente, ¿y me va a quitar la palabra porque no me lo sé? Prefiero hablar y después me lo aprendo, y se lo digo yo. En primer lugar teniendo al frente al ministro de Educación, él sabe que yo lo estimo y que me preocupo de él, porque yo desde la primera vez que vino aquí me acerqué a saludarlo y conversamos como persona. Le quiero decir al diputado Santana que los adjetivos que yo use…

Mirosevic: voy a tener que cortarla porque no es punto de reglamento. Yo creo que puede ser legítimo lo que usted mencione, pero la verdad es que si no es si no es sobre Reglamento diputada, no podemos.

Cabe recordar que la propia Cordero, horas antes de que se votara la AC contra Ávila, se refirió con fuertes epítetos contra el ministro, asegurando que “el famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”, señaló en el programa Sentido Común de Radio El Conquistador.

Asimismo, agregó que “no saben leer ni conocer las vocales en cuarto básico y le están haciendo clases para aprender a masturbarse y conocer los clítoris a las niñitas. Una manga de pervertidos con ese discurso decadente”.

“La poesía que acompaña el enamoramiento y fisiología de la genitalidad es en la adolescencia y no a las cuatro años como pretende el pervertido del ministro de Educación”, remató la denominada doctora Cordero.

Palabras que, para algunos parlamentarios de oposición promotores de la acusación contra Marco Antonio Ávila, fueron claves en el rechazo de la misma.

Revisa acá el comentado momento, que generó diferentes reacciones en redes sociales: