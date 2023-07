“Nunca me imaginé que el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”, dijo el diputado Diego Schalper (RN) en medio de la acusación constitucional contra el titular de Educación, Marco Antonio Ávila.

En medio de la votación por la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, las polémicas no han faltado. En específico, se trata de una disputa entre representantes de la oposición, el diputado Schalper y Evópoli.

Por un lado, está la bancada de Evópoli que confirmó que votará en contra de la AC que acusa “irregularidad” por parte del titular de Educación de la administración del presidente Gabriel Boric. Por otro lado, el secretario general y uno de los impulsores del líbelo, el diputado Diego Schalper.

Tras dar a conocer su decisión, en voz del diputado Francisco Undurraga, Evópoli exigió respecto de Renovación Nacional e hizo un llamado a la “unidad en la diferencia”.

“Yo no he criticado a Renovación Nacional como RN nos está criticando a nosotros. El secretario general de Renovación Nacional no es solamente impulsor de este libelo, sino además el secretario de un partido aliado. Así que le exijo respeto”, dijo Undurraga.

Schalper: “Nunca me imaginé que el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”

Tras el llamado de su par de la oposición, el diputado Schalper respondió y comentó que “siempre está la posibilidad de perder la acusación” porque “no olvidemos que la mayoría de la Sala de la Cámara es pro Gobierno”.

Aún así, dijo que “nunca me imaginé que el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”.

“Para mí la verdad es que es incomprensible e inusitado que sean dos diputados de Evópoli los que le van a salvar la posibilidad al ministro de tener que responder por las irregularidades que hemos conocido”, afirmó.

“¿Por la impunidad o el buen uso de recursos públicos?”

Asimismo, hizo un llamado a las y los demás parlamentarios: “Siempre están los niños primero, en la adversidad especialmente, y que por lo tanto, voten en contra de la impunidad y que, por lo tanto, en el Congreso gane la probidad, el buen uso de los recursos públicos y los niños”.

Reiterando que “nunca estuvo en nuestros pronósticos que el salvavidas del ministro de Educación viniera de Evópoli (…) decir las cosas como son, con total respecto, es parte de la política”.

“Acuérdese de mí, a esta acusación le va a llegar su hora, a la irregularidad que está acusada en el capítulo sexto y los chilenos van a mirar hacia atrás, se van a acordar de este día y se van a preguntar: ¿Cómo votaron los parlamentarios ese día? ¿Por la impunidad o el buen uso de recursos públicos?”, agregó.

Finalmente, fue enfático en asegurar que “decisiones como esta obviamente son una puñada al corazón de Chile Vamos”.