En el contexto de la votación de la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, desde la bancada de Evópoli aseguraron que “a pesar de la paupérrima gestión” votarán en contra del libelo por no tener sustento jurídico.

“No desconocemos ni apoyamos los altos niveles de irregularidades, abandono y sobre ideologización con que conduce el Ministerio de Educación, el señor Ávila, los casos recientemente conocidos”, dijeron desde la oposición.

Agregando que “queremos una política seria y responsable” por lo que “no podemos mezclar lo conocido por la prensa, y diversos denunciantes, con lo refrendado en el libelo acusatorio”.

“Siempre estaremos en favor de la transparencia y la buena gestión, pero no participaremos en una acusación débil, difusa y que no reúne los requisitos del Artículo 52 de la Constitución de la República de Chile”, sostuvieron en voz del diputado Undurraga.

Evópoli exige respeto a RN en medio de votación de AC contra ministro Ávila

Tras los cuestionamientos del diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, el jefe de la bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, llamó a la “unidad en la diferencia”.

Según dijo, desde Evópoli no buscan faltarse el respeto a “Renovación Nacional, ni a quienes formaron, ni construyeron este líbelo”, pero consideran que “el líbelo nos da el ancho así como hemos considerado que los líbelos anteriores durante el gobierno pasado nos dieron el ancho”.

Asimismo, agregó que “las diferencias valóricas no son debatibles en una acusación constitucional. Lo que sí es debatible son las faltas que teóricamente se incurren (…) aquí el llamado es a construir un país entre todos, no entre algunos”.

“Yo no he criticado a Renovación Nacional como Renovación Nacional nos está criticando a nosotros. El secretario general de Renovación Nacional no es solamente impulsor de este libelo, sino además el secretario de un partido aliado. Así que le exijo respeto”, concluyó Undurraga.