El padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, acusó a la diputada Gloria Naveillan de oponerse y no apoyar a un familiar que aseguró haber sido víctima de Martín Pradenas, recientemente declarado culpable de 7 delitos sexuales. La parlamentaria desmintió la acusación.

Las graves declaraciones las emitió en Mega, donde aseguró que la joven estaba dispuesta a entregar su testimonio, pero luego echó pie atrás, presuntamente por la injerencia de la parlamentaria.

“Hay un caso de una víctima, que lo publicó en las redes sociales y se comunicó con nosotros. Le pregunté ‘¿te violó?’, ‘sí, me violó’, y ella lo dijo, que ya lo estaba superando y que quería denunciar, pero esta víctima, después de estar tan entusiasmada de denunciar, lo iba a hacer y tengo antecedentes que lo iba a hacer. Al día siguiente me llama el hermano y me dice ‘dejémoslo hasta aquí, que mi tía, mi tía’ y habló mucho de su tía. La tía es la señora Gloria Naveillan y ella no apoyó a su sobrina”, dijo Alejandro Barra.

“Yo me pregunto, esta señora Gloria Naveillán, que defiende los intereses de una parte de esta sociedad, o sea, ¿esa parte de la sociedad oculta este tipo de delitos? Esa es una queja tremenda que me gustaría decírselo en la cara a esta señora”, añadió.

Ante los dichos del padre de Antonia, la diputada usó sus redes sociales para desmentirlo.

“Acabo de leer esto y quedo plop. Me enteré de la denuncia de mi sobrina cuando ella lo publicó en sus RRSS. La apoyé 100% y toda la familia igual. Ella quería testificar, pero los abogados del papá de Antonia le dijeron que no podían sumar su testimonio, no sé por qué” (sic), indicó en el primer tuit.

“Mis hijos y yo apoyamos a mi sobrina, no sé lo que su familia directa (madre y hermanos) le hayan recomendado, pero en mi caso siempre fui partidaria de que sumara su testimonio en la causa contra Pradenas. La decisión obviamente era suya”, siguió.

Más tarde, a través de un comunicado difundido en Facebook, Naveillan profundizó en lo publicado en Twitter, asegurando que fueron los abogados del padre de Antonia los que le dijeron a su sobrina que “no podían sumar su testimonio porque el juicio ya iba avanzando y Pradenas estaba preso”.

“Lo que el señor Barra omite es que él la llamó varias veces para presionarla para que mi sobrina apareciera en matinales de TV dando testimonio, a lo cual ella no estaba dispuesta, pues estaba muy mal psicológicamente”, se lee en el escrito.

A su juicio, Barra “pretende enlodar mi nombre usando lo que le sucedió a mi sobrina y sin importarle el tremendo daño que le está ocasionando a una mujer joven que ha sufrido mucho y que está luchando por superar esta tremenda situación, sin medir las consecuencias”.

Para finalizar indicó que “no tiene derecho a dañar a una persona que ha pasado un calvario y más aún por un medio público”.