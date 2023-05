El actual candidato a consejero constitucional y expresidente de la CPC, el empresario Juan Sutil, anunció este martes que presentará una querella contra el diputado Diego Ibáñez, quien le acusó de entregar dineros a otros legisladores para que voten como él quiere.

En entrevista con radio Agricultura, Sutil indicó que sus abogados están estudiando las palabras del diputado, y que esperan que dentro de esta semana se presente la acción legal contra el parlamentario de Convergencia Social.

“He tenido ataques de todo tipo, partiendo por el diputado Ibáñez, que en un programa gratuitamente falta a la verdad y me acusa de haber entregado dineros a diputados de la nación (…) eso está en manos de dos abogados, Rodrigo Iturra y otro que es don Sebastián Dal Pozzo, que están estudiando los antecedentes. Nosotros nos vamos a querellar probablemente esta semana o a más tardar la próxima”, afirmó el empresario.

“Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma. Si tu te fijas en la entrevista que le hace Iván Núñez, le da la oportunidad a este de retractarse en dos oportunidades, y el recula y dice que efectivamente esto es a través del Servel”, agregó Sutil.

En la misma línea, el ahora candidato al Consejo Constitucional comentó que no ha entregado aportes ni siquiera a través del Servel a los diputados Diego Schalper, Jorge Alessandri o Juan Antonio Coloma, como mencionó Ibáñez.

“El menciona diputados que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. El falta a la verdad doblemente (…) Yo voy a ir a todas las consecuencias, me parece que el diputado Ibáñez denigra la política. La política no se hace desde una trinchera y disparando a la bandada. Yo no reviso muchos las redes sociales, pero las hice revisar y en general no hacen bien papilla a este señor Ibáñez por mentiroso y por faltar a la verdad. Eso va a tener que pagar sus consecuencias”, sostuvo.

Recordemos, que la semana pasada en 24 Horas, Ibáñez comentó que Sutil daba dineros a diputados de derecho, para que votaran como él quería en ciertos proyectos de ley, luego reculó y afirmó que se referiría a los aportes legales que se entregan por medio del Servel.

“A propósito de Juan Sutil, que por los demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua, son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”, fueron las palabras de Ibáñez.