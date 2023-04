El diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, tuvo un intercambio de palabras con el periodista Iván Núñez, luego que el parlamentario asegurara que el empresario Juan Sutil “le ha pasado millones” a parlamentarios de Chile Vamos, quienes después votan a favor del empresariado.

En una entrevista con el canal 24 Horas, Núñez entrevistaba a Ibáñez sobre la campaña para la elección de consejeros constitucionales, cuando el legislador hizo mención sobre la influencia del empresario y nombró al expresidente de la CPC.

“A propósito de Juan Sutil, que por los demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua, son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”, comentó Ibáñez-

La declaración del diputado llamó la atención del conductor de noticias, que inmediatamente lo replicó y le pidió que explicara sus palabras.

Ante esto, el también presidente de CS comentó que Sutil -y otros empresarios- entregaban millonarios aportes a campañas de diputados de Chile Vamos, que luego votaban tal como quieren los aportantes.

“Tú te metes a la página del Servel, tu ves aportes a los candidatos y tú ves cuánto, $1 millón, $2 millones, $8 millones, les pasa un empresario a un candidato. Y ese empresario defiende una posición política y esto es como la teoría de la conspiración, luego el parlamentario vota de una manera en la comisión de Trabajo, en la comisión de Hacienda, contra la reforma tributaria, que es misteriosamente la posición que el financista tenía. Es evidente que tú no le vas a pasar plata a quién esté en contra de tus ideas, no sé si eso existe en algún, y eso está en Servel.cl”, añadió el parlamentario.

Además, Ibáñez mencionó que los diputados Juan Antonio Coloma, Diego Schalper y Jorge Alessandri, serían los beneficiados y que por estas donaciones votarían tal como quieren los empresarios.

Ante estos cuestionamientos, Núñez cuestionó al diputado por sus palabras.

Iván Núñez:“Su frase fue Juan Sutil le pasó un par de millones a diputados para que votaran de una determinada manera. Eso es distinto de Juan Sutil y sus aportes de campaña, porque hacer aporte de campaña lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona”.

Ibáñez: “Yo no he dicho que eso sea un delito, lo que he dicho es que hay financiamiento de empresarios como personas naturales a las campañas y que después misteriosamente votan como esos empresarios quieren, como por ejemplo en contra de la reforma tributaria y a favor de mantener la AFP en la reforma previsional. Ese es todo el asunto y eso es justamente lo que la gente se debe informar para saber cuáles son los intereses que están detrás de las campañas. Jamás te he dicho que eso sea un delito, de hecho es muy legal y yo presenté una reforma justamente para bajar los montos que todavía está durmiendo en el Congreso lamentablemente”.

Núñez: “Ya, pero la frase suya está ahí, diputado, para el archivo. Está dicha, después usted la quiere matizar”.