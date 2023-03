En el marco de la ceremonia de la inauguración del Año Judicial 2023, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, aseguró el organismo continuará colaborando con el nuevo proceso constituyente.

En concreto, el jefe del máximo tribunal detalló que la Corte Suprema se mantendrá preocupada por resguardar los “principios de imparcialidad, autonomía, independencia, inamovilidad, legalidad, igualdad ante la ley, exclusividad, inexcusabilidad y cosa juzgada”. Esto, ya que “constituyen pilares fundamentales de todo Estado de derecho y democrático”.

El también ministro Fuentes Belmar, aseguró que “la afectación de estos principios implica, necesariamente, un serio riesgo para las personas y en particular para el debido proceso”.

Por ello, explicó que “el resguardo de este primordial derecho y principio no se satisface sólo con el cumplimiento de las formas procesales; ello exige, también, un marco orgánico de todas las instituciones involucradas que asegure que la investigación y juzgamiento de las respectivas causas se han de desarrollar con objetividad e imparcialidad, sin inclinaciones predefinidas ni presiones directas o indirectas de ningún tipo sobre quienes investigan y juzgan”.

En ese contexto, destacó que “para ejercer la contribución con el nuevo proceso constitucional que iniciará sus funciones este mes, el tribunal pleno acordó que la comisión de ministros a cargo de la coordinación legislativa también sostendrá la vinculación con los órganos que elaborarán las propuestas que serán plebiscitadas”.

Esta situación se da ad portas del comienzo de la campaña de los diferentes partidos y los pactos para la elección del Consejo Constitucional del segundo proceso constituyente, el cual empieza el 8 de marzo.

Finalmente, si bien en la instancia también estuvo presente el presidente de la República, Gabriel Boric, no se refirió a la postura del Gobierno en torno al proceso. No obstante, recordemos que hace unas semanas desde el Ministerio del Interior aseguraron que “el gobierno no va a tener un rol ni una postura oficial de lo que deba hacerse desde el punto de vista de las listas”.