Humberto Zepeda, padre de Nicolás Zepeda, ha decidido comenzar a hablar con la prensa chilena en el marco de la apelación que su hijo deberá enfrentar en Francia por el crimen de la japonesa Narumi Kurosaki, su expolola.

Esta semana, por ejemplo, lanzó una lista de 14 puntos con incongruencias y deficiencias, desde su punto de vista, en la indagación y tesis de la Fiscalía.

Esta misma semana, igualmente, se conoció del aplazamiento indefinido del inicio del nuevo juicio, esta vez en Vesoul, donde el chileno y su defensa – hoy en manos de Renaud Portejoie – apuntan a la absolución, aunque también está sobre la mesa la cadena perpetua que ya esquivó en el tribunal de Besanzón en abril de 2022.

Portejoie es el más reciente abogado en incorporarse a la defensa del chileno tras Jacqueline Laffont – exabogada del expresidente francés Nicolás Sarkozy – y Antoine Vey, otro jurista galo que, por ejemplo, ha defendido en Reino Unido al australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Ahora, en conversación con BioBioChile, Humberto Zepeda explica que “me decidí a hablar en esta instancia, en la primera no hablé, básicamente porque la opinión pública, en especial la chilena, no sabe de muchas cosas de este caso. No tiene conocimiento de algunos detalles”.

“Al principio tenía una recomendación de parte del abogado en el sentido que no hiciera ninguna declaración a la prensa chilena en particular. Él me dijo en un minuto ‘no sacas nada con hablar con la prensa chilena porque el tema no se va a cortar allá, se va a ver en Francia’. Era una de las restricciones que tenía, pero hoy no”, agregó.

“Tenemos esos 14 puntos, que son muy potentes en la defensa de Nicolás. Tenemos los antecedentes, las pruebas y evidencia que nos permiten decir que esto está malo. Ha sido una muy mala investigación, el estándar ha sido bajísimo. Hay incoherencias, en la cadena hay algunos eslabones sueltos que no hay caso de poder enganchar por algún lado”, complementó.

“Eso es un poco lo que yo pretendo, que la opinión pública chilena sepa algunas cosas que la prensa francesa no dice, que al fiscal (Etienne Manteaux) tampoco le conviene que se diga”, acusó.

“Hay cosas que no están claras. Muchas mentiras, además. Hemos descubierto muchas cosas, dos testigos que van en línea con lo que ha dicho Nicolás desde el primer día. No ha cambiado en ningún minuto, en seis años, una letra de su declaración. Él dejó viva a Narumi y después aparece cinco días después un testigo diciendo que también la vio con vida. Después aparece una señora que es camarera que también dice haberla visto con vida. Entonces cuadra todo, al menos me hace sentido”, se explayó.

Padre de Nicolás Zepeda se lanza contra Antoine Vey, exabogado de su hijo

En nuestro diálogo con Zepeda padre, el hombre seguía en Francia, desde donde compartió una declaración oficial de cinco puntos entre los cuales intenta explicar desde su vereda parte del caso y porqué defiende la inocencia de su hijo.

La apelación debía comenzar el martes 21 en un tribunal de Vesoul, pero no pudo empezar porque el defensor no llegó.

En el lugar, el diario L’Est Républicain reportó ese día que el presidente de la corte, François Arnaud, dijo: “Como pueden ver, el banquillo de la defensa está vacío”.

“El procedimiento penal requiere que el acusado sea asistido por un abogado”, recordó, tras lo cual leyó una carta enviada por el jurista.

“He sido informado que mi cliente ya no tiene la intención de mantener mi mandato de representación. Les informo que no estaré presente el martes por la mañana. La situación me impedirá en conciencia defenderlo”, escribió Vey, según la publicación.

Ese día, tras casi dos horas, el mismo Nicolás Zepeda indicó que tenía un nuevo abogado: Renaud Portejoie, que pidió un plazo para preparar su defensa, la que – tal vez – recién podrá comandar en septiembre.

Consultado por la salida de Vey, Zepeda señaló a BioBioChile que “lamentablemente él nos dejó. Tuvo mucho tiempo desde octubre del año pasado. Estuvo en contacto con nosotros, con Nicolás, básicamente. Trabajaron una línea de defensa que estaba muy bien compartida”.

“El abogado Vey, en reiteradas ocasiones, nos contó que estaba en una línea de defensa que con Nicolás la compartía y que efectivamente estaba de lleno trabajando en eso. Si él no hubiese creído en esa línea de defensa claramente se hubiese separado o lo hubiese dicho mucho antes del inicio del juicio. Algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que solamente el abogado lo sabe”, dijo.

“Él envió un documento al presidente de la corte donde decía algo como que Nicolás no lo había recontratado, pensando como que era por fase. La verdad Nicolás nunca lo contrató por fase, era hasta el final del proceso”, enfatizó.

“Dejó esta situación muy incómoda para todos. Para nosotros fue muy extraño, para Nicolás también. Lo quedamos esperando ese día, que estuviera con nosotros. No llegó. No fue un tema que Nicolás haya creado, porque se dice que Nicolás creó todo este ambiente para retrasar el nuevo juicio”, relató.

Ante esto, y las críticas que se alzaron también desde Chile, vuelve a defender a su hijo.

“Me pregunto qué persona que tiene todas las intenciones de poder declararse inocente, y de alguna forma existen hoy condiciones para pensar en eso, podría pensar en seguir alargando este juicio, posponiendo fechas, si en definitiva Nicolás sigue detenido. Si hubiese salido libre es más creíble esa teoría, pero sigue detenido. Lo único que quiere es contar nuevamente su verdad. Esta vez en francés, que se le pueda entender mejor, demostrar su inocencia, salir y no quedar detenido”. remarcó.

“Ese es un tema bastante extraño que se debe aclarar en esta situación porque, como cuento, es un tema que lo creó absolutamente el anterior abogado. Él nos dejó en esta situación”, lamentó.

Por otro lado, en la declaración, Zepeda catalogó que su decisión los dejó en “una situación de abandono legal”.

¿Cómo llegaron a Portejoie?

Según dijo Zepeda, a Portejoie lo conocían hace tiempo, de cuando estaban buscando abogado que reemplazara a Laffont y volvieron a contactarse con él tras la repentina salida de Vey.

“Tuvimos que rápidamente ubicar a alguien que pudiera defender a Nicolás, porque aquí se da una situación bastante especial. La justicia francesa pone a disposición del acusado que no tiene abogado un abogado de oficio y se ubica en una lista que existe. Ahí hubo una situación particular porque se presentaron dos abogadas y una de ellas había compartido el mismo gabinete que el fiscal”, contó.

“O sea estábamos hablando de la misma historia. A ella la habíamos contactado en algún momento para que defendiera a Nicolás y fue descartada por lo mismo. Nuestra sorpresa fue que nos la encontramos como abogada de oficio. Si esa señora hubiese sido la abogada de oficio, prácticamente el juicio estaba perdido”, afirmó.

¿Y por qué lo conocía? “Porque Nicolás cuando terminó la relación con la anterior abogada lo que hicimos, que hubiese hecho cualquier persona, es tratar de ubicar a otro abogado. La idea ahí era que lo fueran a ver porque claramente por internet uno puede tener muchos nombres, pero cuando se trata de un asunto judicial tiene que tener un poco la sensibilidad de estar cara a cara con la otra persona. Entonces fueron a verlo como cinco, seis abogados como opciones para poder reemplazar a la señora Laffont y entre ellos fue Vey, Portejoie y esta señora descartada”, recordó.

“Nicolás se decidió por Vey. Vey nos abandonó un día antes que comenzara el juicio y ahí optó por el maestro Portejoie que, cuando lo llamamos, inmediatamente aceptó este desafío, no puso ninguna condición y hoy estamos trabajando con él fuertemente en reforzar todas estas cosas que pensamos y creemos que son absolutos vicios de la investigación. Ha sido muy mala, muy débil. Tiene un estándar de calidad bajísimo”, espetó.

“Pareciera ser que esta investigación ha sido perfecta para no encontrar a Narumi y solo ha servido para declarar culpable a una persona inocente”

Ahora que habla con los medios, Zepeda padre no esconde su malestar con la indagación de la Fiscalía francesa.

“Ha sido una investigación con un estándar de calidad bajísimo, con muchos puntos grises, incoherencias, inconsistencias y datos que no se han chequeado de la forma que exige una investigación de este tipo que es muy grave”, se lee en su declaración.

“Pareciera ser que esta investigación ha sido perfecta para no encontrar a Narumi y solo ha servido para declarar culpable a una persona inocente sin tener todas las pruebas concluyentes y necesarias que acredite la acusación”, acusó en la misma.

En nuestra conversación con él, profundizó su molestia.

“Uno esperaría que cuando se trata de investigar un hecho tan grave como este la investigación se acerque mucho a la perfección. Pero acá no. ¿por qué digo esto? Acá existen recursos, tecnología, muchos medios que pueden permitir llegar a la verdad y con todo eso aún así el fiscal no ha sido capaz de demostrar, pero no con una hipótesis, con hechos concretos, incuestionables, dónde, cuándo y cómo desapareció o murió Narumi. Teniendo todos los antecedentes el fiscal aún no logra determinar qué fue lo que pasó”, lanzó.

La lista con 14 puntos

Desde la defensa y la familia de Nicolás Zepeda socializaron, especialmente con los medios, una lista con 14 puntos que reflejarían problemas o falencias de la investigación.

Estos, de hecho, junto a otros más que se reservaron, constituyen la estrategia con la cual, en palabras del padre, buscarán impugnar “la débil tesis del fiscal francés”.

Léalos a continuación:

1. No sabemos con absoluta certeza ni existen pruebas concretas, insoslayables o científicas de cómo, cuándo ni donde desapareció o perdió la vida Narumi, interrogantes que se confirman con las declaraciones de dos testigos que dicen estar seguros de haberla visto en las fechas de su desaparición y en lugares distintos. 2. No existen testigos presenciales de la comisión del delito. 3. No existen imágenes ni grabaciones de las cámaras de videovigilancia que capten el hecho punitivo, existiendo 29 cámaras en todo el campus y rondas nocturnas de los guardias de la residencia universitaria (según la prensa de la época, existe una imagen de una cámara de la residencia universitaria que capta a Nicolás saliendo solo y con su maleta de equipaje del edificio en la madrugada de ese día). ¿Qué pasó? Lo que grabó la cámara desapareció y esta fue retirada del edificio. 4. No se encontró ningún arma homicida, de ningún tipo con las huellas de Nicolás. 5. No se encontraron huellas de ADN de Narumi en el vehículo que utilizaba Nicolás para movilizarse esos días, ni en el portamaletas, ni en los asientos trasero. 6. La maleta nunca se encontró y tampoco se encontraron huellas de haber sido quemada en el bosque o encontrada en alguna ribera del río. Se revisaron toneladas de basura desde el centro de acopio de la ciudad y no se encontró nada. 7. No se realizó ninguna reconstitución de escena seria para ver los tiempos y los recorridos que pudo haber hecho una persona, confirmar los gritos, la acústica de lugar y sus distancias. El vecino inmediatamente del lado de la habitación no escuchó nada. Otros escucharon gritos diversos por varios pisos, pero ninguno dijo “fue en la habitación 106”. Incluso algunos dijeron que había sido afuera del recinto. 8. Al menos en cuatro ocasiones ingresaron personas al dormitorio de Narumi antes que ingresaran los investigadores, incluido el novio francés, que digámoslo fue engañado por Narumi con Nicolás. Y ese encuentro fue absolutamente consensuado de acuerdo a las imágenes que ven a Narumi delante de Nicolás como guía hacia el ingreso del edificio. 9. La policía encontró unos documentos arriba del velador que no había encontrado en la primera ocasión que entraron. ¿Quién puede creer que una persona que sabe que los inviernos en Besanzón son rudos pudiera tener solo un abrigo?. Cuando estuvo en Chile existen fotos con dos abrigos distintos. ¿Quién puede creer que Narumi tenga un solo zapato de invierno? Ya existe una foto en donde se le ve con unas zapatillas blancas outdoor, es decir, el sitio del suceso estaba absolutamente contaminado, habían sido arregladas muchas cosas. 10. ¿Cómo confiar en un informe de ubicación VPN, si dice que una señal fue disparado por el celular de Narumi desde Londres? (Nicolás no conoce Londres, nunca ha visitado esa ciudad). 11. Y la otra en Chile, cuyo horario fue cuando Nicolás regresaba a Chile, se disparó la señal cuando a Nicolás le faltaba 1 hora con 10 minutos para aterrizar, y el vuelo con itinerario normal. 12. Dicen que la policía no investigó antes porque Nicolás la hizo ver cómo que estaba viva. Me imagino que el celular funcionaba con claves de face o huella dactilar o clave secreta (no dicen cómo ingresaba la persona a activar el celular, pero lo que describen es que el último mensaje enviado a los familiares fue el 12 de diciembre y la policía entró el 16 de diciembre). Recordemos que para cambiar la clave de este celular se debió ingresar la clave de forma obligatoria. La huella digital o la validación vía facesolo sirven para ingresar. Así, entonces, se perdieron cuatro días por desidia policial imperdonable. 13. Hacen ver a Nicolás como muy inteligente para algunas cosas (cuando les conviene para reafirmar su hipótesis) como la planificación del delito, por ejemplo, y muy bobo para otras como el ir pagando con tarjetas todos sus gastos en el viaje. Una persona medianamente inteligente que viaja con ese propósito no cometería el error de pagar con tarjeta de crédito en cada lugar que está. No existe premeditación. 14. Todavía no señalan con evidencias concretas para qué se utilizó el combustible con el bidón, fósforos y cerillas en la comisión de este supuesto delito si no hay ningún rastro de uso de alguno de ellos, ninguna prueba que algo se haya quemado o rastros para qué se utilizaron estos productos.

“Dentro de esos 14 puntos la verdad es que hay uno muy potente, que tiene que ver con un hecho o una investigación científica y cuando te encuentras con eso no hay nada que hacer”, destacó, “el fiscal dice que la persona fue trasladada en un vehículo hacia el bosque. Bueno, si yo veo y analizo bien lo que el fiscal plantea, se basa en el entorno. ¿A qué me refiero? A que una persona gritó, que el vehículo se movió por tal parte pero no va a lo central. Lo importante acá son tres puntos: qué pasó en la habitación, cómo se trasladó, o el medio de transporte de la persona; y lo tercero qué se encontró en el bosque. De eso él (fiscal Manteaux) no habla porque es lo más débil que tiene y para nosotros es lo más importante de investigar”, destacó Zepeda.

“Con respecto a esas tres cosas, el medio de transporte, hay un informe científico que es súper claro y potente: no se encontró ninguna traza, rastro o huella de ADN en el porta maleta o en la parte de atrás que sea de Narumi. Por lo tanto ella no fue trasladada en ese vehículo. Lamentablemente no hay ningún antecedente para que digan ‘aquí estuvo’. Ni de ella, ni de la maleta (de Nicolás), ni de ningún otro elemento asociado al caso se encontraron huellas en ese vehículo. Fue requisado, lo tuvieron un par de meses investigándolo, lo desarmaron y no encontraron absolutamente nada”, complementó.

A eso sumó que las huellas de barro encontradas en el auto habrían sido de un color distinto al suelo del bosque en cuestión.

Y Zepeda padre también tiene palabras para las cámaras de seguridad de la universidad, sitio que habría visitado entre cuatro a cinco veces.

“El fiscal dice que la persona salió por la salida de emergencia. Okay. Y no fue captada porque una cámara no la vio. Okay. No fue captado. Pero él, Nicolás, siguió caminando rumbo hacia el estacionamiento donde tenía el vehículo. En el sector del estacionamiento hay a lo menos dos cámaras adicionales a la de la salida de emergencia que no lo captaron. Entonces esas cámaras, esa evidencia, podrían haber determinado que Nicolás salió y se subió solo al vehículo. ¿Qué pasó con esas cámaras? Desaparecieron”, zanjó.

¿Qué espera realmente de la justicia francesa el padre de Nicolás Zepeda?

Aunque dice tener plena confianza en los tribunales galos, Zepeda padre dijo esta misma semana a Canal 13 que “existe una presión japonesa sobre la justicia francesa de encontrar a un culpable”.

Consultado al respecto reafirma lo dicho, profundizando su codazo a la potencial intervención nipona en este caso.

“Tenemos plena confianza con la justicia francesa, pero que actúe sin presión. Eso es lo que nosotros creemos que ha estado pasando. Claramente aquí viene una presión del gobierno japonés que le exige a Francia aclarar este tema y declarar un culpable porque ya han pasado seis años”, sostuvo.

“En esa rapidez el fiscal hace esta teoría que él inventó y que llegó a esa conclusión porque no tiene mayores antecedentes, mayores pruebas”, acusó.

“El tema pasa porque acá la investigación, creemos, muy presionada, se dedicó mucho más a buscar un culpable que a encontrar la verdad, la justicia y a Narumi. Eso nos parece grave, súper grave, porque en este caso podría haber sido Nicolás, pero también otra persona que pasó cerca o que tuvo un saludo con Narumi y pasa a ser sospechoso y en último caso culpable como Nicolás que, reitero, es absolutamente inocente. No ha cambiado desde hace seis años la misma versión. Cuando dejó a Narumi la dejó viva y eso, de alguna forma, se reconoce cuando cinco días después aparecen dos testigos diciendo lo mismo, que está viva”, cerró.

La condena de Nicolás Zepeda

Pese a la lista con dudas, lo cierto es que Nicolás Zepeda ya fue condenado a 28 años de cárcel por la desaparición y la muerte de Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo ni restos nunca han sido encontrados.

Además, en el primer juicio también se comprobó que el chileno tuvo recorridos por zonas con bosques y que efectivamente compró en un supermercado fósforos más un bidón con líquido inflamable.

¿La razón? Él dijo que para limpiar manchas del auto que arrendó, cuya compañía acusó que recibió de regreso sucio y con mucha tierra, en diversas partes. De todos modos Zepeda dijo que el vehículo se lo entregaron sin estar limpio desde un principio.

Otro de los puntos que levantan sospechas en este caso es que alguien con acceso a la cuenta de Gmail de Narumi buscó en Google “lavado de autos”.

De acuerdo a la Fiscalía, Zepeda habría lanzado los restos de la víctima al río Doubs, por lo cual estos terminaron aguas abajo de la presa de Crissey.

Desde la familia también indicaron que estos meses de cárcel para Nicolás Zepeda “no han sido normales para él”.

Eso específicamente por una agresión denunciada, que ocurrió semanas antes del primer juicio.

“Nicolás sus primeras declaraciones las hizo en evidente deterioro físico y mental. Fue amenazado por su condición de ser chileno, insultado y maltratado físicamente. Esto fue constatado por un certificado médico, al guardia lo castigaron y decidieron trasladar a Nicolás a otro centro de detención”, afirmó Zepeda padre.

En concreto, apuntó a insultos como “sudaca”, muchas groserías y ataques psicológicos, cuando recién aprendía francés. Las lesiones quedaron acreditadas en un certificado que él mismo proveyó.

Nicolás Zepeda sigue en Vesoul y al menos su padre continúa en Francia, “acompañándolo”. Su francés ha mejorado y espera acudir a el cuando parta la apelación.